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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      8-річний українець зібрав мільйон лайків, аби батьки купили йому собаку

      106 Читать новость на русском

      У Кропивницькому 8-річний школяр уклав цікаве парі з батьками. Вони домовились, якщо син набере мільйон лайків під фото в інстаграмі, ті придбають йому песика.

      Хлопчик у своєму інстаграмі опублікував пост із плакатом, на якому написав: "Моя мама сказала, що я отримаю цуценя, якщо зберу мільйон лайків"

      До слова: Прикинутися багатієм, щоб зібрати "лайки" в Instagram: експеримент блогера

      Необхідну кількість уподобайок хлопець зібрав менше ніж за тиждень. Батьки обіцянки дотрималися і купили хлопчику чотирилапого друга і тепер вони нерозлучні.

      Батьки Кирила зізнались, що така кількість лайків – справжня несподіванка.

      Ми думали, що він збере максимум тисячу лайків. Коли ми побачили, що через декілька годин було більше ніж 10 тисяч, то були в шоці,
      – пояснив мама Кирила Юлія Синенко.

      Ба більше, Кирило радився зі своїми підписниками, як назвати лабрадора. Обрали ім'я Мілі – від мільйон. Тепер вона стала справжньою героїнею в інстаграмі хлопчика. Школяр активно ділиться світлинами. Обіцяє вести блог і ще більше розказувати про їхнє веселе життя. 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Ура! ? Я собрал миллион ️! Теперь у меня будет собака! Мне помог весь мир! Спасибо всем! Познакомьтесь, это моя мечта, моя девочка. Помогите мне ещё раз, давайте вместе придумаем ей имя. Мы с собакой встретимся уже в эту субботу, вечером. Мечты сбываются! ️ Hooray! One million! Soon I’ll have a puppy! I thank the whole world for support and love you have given! Please help me one more time. I have not found a name yet, let’s decide together. Meet me and my puppy on Saturday evening (8 pm EET). Dreams come true!️ *пост писался с маминой помощью.

      A post shared by Кирилл Пацеля (@kirill.patselya) on

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Милли дома ️ Milly at home ️

      A post shared by Кирилл Пацеля (@kirill.patselya) on

       

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      Автор: Андріана Строцька
      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Світ тварин Новини Кропивницького Instagram
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