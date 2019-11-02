8-річний українець зібрав мільйон лайків, аби батьки купили йому собаку

У Кропивницькому 8-річний школяр уклав цікаве парі з батьками. Вони домовились, якщо син набере мільйон лайків під фото в інстаграмі, ті придбають йому песика.

Хлопчик у своєму інстаграмі опублікував пост із плакатом, на якому написав: "Моя мама сказала, що я отримаю цуценя, якщо зберу мільйон лайків"

До слова: Прикинутися багатієм, щоб зібрати "лайки" в Instagram: експеримент блогера

Необхідну кількість уподобайок хлопець зібрав менше ніж за тиждень. Батьки обіцянки дотрималися і купили хлопчику чотирилапого друга і тепер вони нерозлучні.

Батьки Кирила зізнались, що така кількість лайків – справжня несподіванка.

Ми думали, що він збере максимум тисячу лайків. Коли ми побачили, що через декілька годин було більше ніж 10 тисяч, то були в шоці,

– пояснив мама Кирила Юлія Синенко.

Ба більше, Кирило радився зі своїми підписниками, як назвати лабрадора. Обрали ім'я Мілі – від мільйон. Тепер вона стала справжньою героїнею в інстаграмі хлопчика. Школяр активно ділиться світлинами. Обіцяє вести блог і ще більше розказувати про їхнє веселе життя.