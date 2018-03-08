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8 марта – День почек: 6 простых советов, как сохранить их здоровыми

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8 марта – Всемирный день почек
8 марта – Всемирный день почек / Коллаж 24 Канала

8 марта отмечают не только Международный день борьбы за права женщин, но и Всемирный день почек.

По этому случаю в МОЗ Украины решили напомнить, как сохранить здоровым этот жизненно важный орган.

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Врачи предостерегают, что болезни почек являются довольно коварными, поскольку могут развиваться незаметно, вплоть до тяжелой формы.

Исследования показывают, что почки могут потерять до 90% функций без каких-либо внешних проявлений или симптомов.

Профилактические обследования и обычные анализы крови и мочи помогут вовремя выявить нарушений функции почек и начать лечение еще до того, как начнут развиваться необратимые последствия и осложнения,
– предупреждают в Минздрав.

Во Всемирный день почек в Министерстве здравоохранения поделились 6 простыми советами, как сохранить свои почки здоровыми.

1. Будьте активными

Как объясняет врач-нефролог Ольга Галущак, регулярные физические нагрузки помогают нормализовать артериальное давление, улучшить микроциркуляцию крови в почках и таким образом уменьшить риск развития хронических болезней почек.

Даже обычные 45-минутные прогулки принесут свою пользу.

Утренние зарядки и занятия спортом важны в профилактике, однако норма физической активности всегда является индивидуальной,
– отмечает врач-нефролог.

via GIPHY

2. Следите за весом и ешьте здоровую пищу

Сбалансированное питание и поддержание веса в норме является одним из главных условий профилактики многих хронических болезней, в том числе и заболеваний почек.

"Простейшая профилактика болезней почек заключается в том, что пища должна равномерно поступать в организм, не перегружая пищеварительную систему и почки", – отмечает специалист.

Не стоит также злоупотреблять солью и пряностями.

via GIPHY

3. Пейте много воды

Чтобы почки работали как следует, нужно пить достаточно воды. Суточная норма потребляемой жидкости включая все жидкие блюда, напитки и т. п. для взрослого человека весом 70-75 килограмм составляет в среднем 2800 – 3000 мл.

Жидкость используется почками в качестве растворителя для накопленных в тканях продуктов распада и формирования мочи. Пить надо регулярно, равными порциями на протяжении всего дня,
– отмечает врач-нефролог.

via GIPHY

4. Бросьте курить

Курение является одной из причин уменьшения кровяного потока к некоторым частям почки. Когда меньшее количество крови поступает к почкам, этот орган начинает хуже функционировать.

Курение также считают одной из причин, обусловливающих рак почек.

via GIPHY

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5. Занимайтесь профилактикой, но не самолечением

Основными признаками хронической болезни почек является отек голеней, постоянная усталость, нарушение концентрации внимания, потеря аппетита, появление крови и пены в моче.

Последние симптомы чаще всего проявляются, когда болезнь уже переходит в тяжелую форму.

Раннее выявление почечной недостаточности имеет решающее значение, поскольку это позволяет начать лечение до того, как начнут развиваться необратимые последствия и осложнения. Не игнорируйте профилактические осмотры, особенно, когда относитесь к группе риска болезней почек,
– советует врач, но в то же время предостерегает от самолечения.

via GIPHY

6. Следите за артериальным давлением

Высокое артериальное давление является одной из наиболее распространенных причин развития заболеваний почек.

Если вы относитесь к группе риска, не ленитесь ради своего здоровья регулярно проходить обследование для проверки функции почек.

Кто относится к группе риска?

- люди с повышенным артериальным давлением, диабетом или лишним весом;

- люди в возрасте от 50 лет;

- те, кто курит;

- лица, в семье которых кто-то страдал от болезней почек.

Во Всемирный день почек редакция 24tv.ua желает здоровья Вам и вашим почкам!

via GIPHY

Теги: Новости Украины Здоровая жизнь Советы LifeStyle Министерство здравоохранения Украины Здоровье
Источник: 24 Канал
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