8 марта – День почек: 6 простых советов, как сохранить их здоровыми
8 марта отмечают не только Международный день борьбы за права женщин, но и Всемирный день почек.
По этому случаю в МОЗ Украины решили напомнить, как сохранить здоровым этот жизненно важный орган.
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Врачи предостерегают, что болезни почек являются довольно коварными, поскольку могут развиваться незаметно, вплоть до тяжелой формы.
Исследования показывают, что почки могут потерять до 90% функций без каких-либо внешних проявлений или симптомов.
Профилактические обследования и обычные анализы крови и мочи помогут вовремя выявить нарушений функции почек и начать лечение еще до того, как начнут развиваться необратимые последствия и осложнения,
– предупреждают в Минздрав.
Во Всемирный день почек в Министерстве здравоохранения поделились 6 простыми советами, как сохранить свои почки здоровыми.
1. Будьте активными
Как объясняет врач-нефролог Ольга Галущак, регулярные физические нагрузки помогают нормализовать артериальное давление, улучшить микроциркуляцию крови в почках и таким образом уменьшить риск развития хронических болезней почек.
Даже обычные 45-минутные прогулки принесут свою пользу.
Утренние зарядки и занятия спортом важны в профилактике, однако норма физической активности всегда является индивидуальной,
– отмечает врач-нефролог.
2. Следите за весом и ешьте здоровую пищу
Сбалансированное питание и поддержание веса в норме является одним из главных условий профилактики многих хронических болезней, в том числе и заболеваний почек.
"Простейшая профилактика болезней почек заключается в том, что пища должна равномерно поступать в организм, не перегружая пищеварительную систему и почки", – отмечает специалист.
Не стоит также злоупотреблять солью и пряностями.
3. Пейте много воды
Чтобы почки работали как следует, нужно пить достаточно воды. Суточная норма потребляемой жидкости включая все жидкие блюда, напитки и т. п. для взрослого человека весом 70-75 килограмм составляет в среднем 2800 – 3000 мл.
Жидкость используется почками в качестве растворителя для накопленных в тканях продуктов распада и формирования мочи. Пить надо регулярно, равными порциями на протяжении всего дня,
– отмечает врач-нефролог.
4. Бросьте курить
Курение является одной из причин уменьшения кровяного потока к некоторым частям почки. Когда меньшее количество крови поступает к почкам, этот орган начинает хуже функционировать.
Курение также считают одной из причин, обусловливающих рак почек.
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5. Занимайтесь профилактикой, но не самолечением
Основными признаками хронической болезни почек является отек голеней, постоянная усталость, нарушение концентрации внимания, потеря аппетита, появление крови и пены в моче.
Последние симптомы чаще всего проявляются, когда болезнь уже переходит в тяжелую форму.
Раннее выявление почечной недостаточности имеет решающее значение, поскольку это позволяет начать лечение до того, как начнут развиваться необратимые последствия и осложнения. Не игнорируйте профилактические осмотры, особенно, когда относитесь к группе риска болезней почек,
– советует врач, но в то же время предостерегает от самолечения.
6. Следите за артериальным давлением
Высокое артериальное давление является одной из наиболее распространенных причин развития заболеваний почек.
Если вы относитесь к группе риска, не ленитесь ради своего здоровья регулярно проходить обследование для проверки функции почек.
Кто относится к группе риска?
- люди с повышенным артериальным давлением, диабетом или лишним весом;
- люди в возрасте от 50 лет;
- те, кто курит;
- лица, в семье которых кто-то страдал от болезней почек.
Во Всемирный день почек редакция 24tv.ua желает здоровья Вам и вашим почкам!