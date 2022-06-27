Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что в результате обстрела полтавского Кременчуга погибли 2 человека. Еще 20 – ранены, 9 из них – в тяжелом состоянии.
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В результате циничного обстрела ТРЦ в Кременчуге есть жертвы и раненые. В Офисе Президента рассказали об ужасных последствиях прилета.
Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что в результате обстрела полтавского Кременчуга погибли 2 человека. Еще 20 – ранены, 9 из них – в тяжелом состоянии.