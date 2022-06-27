Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомив, що внаслідок обстрілу полтавського Кременчука загинуло 2 людини. Ще 20 - поранено, 9 з них - у важкому стані
Новина доповнюється
Внаслідок цинічного обстрілу ТРЦ в Кременчуку є жертви та поранені. В Офісі Президента розповіли про жахливі наслідки прильоту.
Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомив, що внаслідок обстрілу полтавського Кременчука загинуло 2 людини. Ще 20 - поранено, 9 з них - у важкому стані