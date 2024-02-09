О визите рассказала госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк. В Киев 9 февраля прибыли председатель комитета Конгресса США по вопросам разведки, республиканец Майкл "Майк" Тернер, конгрессмены-республиканцы Фрэнч Гилл, Зак Нанн, а также демократы Джейсон Кроу и Эбигейл Спанбергер.

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24 Канал собрал главные заявления, касающиеся помощи нашему государству. В частности, делегация заверила, что в США одобрят финансовую поддержку для нашего государства.

Уверены в выделении 61 миллиарда долларов

В этом уверен председатель Постоянного специального комитета Палаты представителей США по разведке Майк Тернер. Он во время пресс-конференции назвал одну из целей визита в Киев.

Мы приехали сюда отчасти для того, чтобы передать послание: Соединенные Штаты полностью поддерживают это финансирование (61 миллиардов долларов для Украины – 24 Канал). Как законодатели, мы (его – 24 Канал) поддерживаем и считаем, что в Палате представителей и в Сенате существует подавляющая поддержка, и это будет сделано (помощь будет одобрено – 24 Канал). Это включает пакет, предоставляющий системы вооружения, которые запросила Украина,

– подчеркнул Тернер.

Он добавил, что в Сенате сейчас принимают меры для начала голосования еще одного законопроекта. Именно он может решить "эту проблему". По словам Тернера, в Конгрессе происходят в основном процедурные дебаты, а не предметные.

"Мы, конечно, с нетерпением ждем завершения этого законодательного процесса и ждем, когда мы сможем снова вернуться и обсудить с Украиной, каким образом они используют эти ресурсы для достижения успеха в борьбе с российскими агрессорами", – добавил конгрессмен.

США понимают важность помощи

Республиканец Фрэнч Хилл отметил, что и в Палате представителей, и в Сенате, и сами американцы понимают важность как военной, так финансовой помощи со стороны США. В частности, ее своевременное предоставление нашему государству.

"Но также мы хотим убедиться, что мы используем правильные системы для правильных целей, чтобы соответствовать стратегии предотвращения способности Путина достичь прогресса или любого другого успеха в Украине. Это во-первых. Во-вторых, мы хотим, чтобы наши действия были дополнением к тому, что делают ЕС и наши союзники, и они недавно одобрили свой пакет", – отметил он.

Демократка Эбигейл Спанбергер отметила, что инвестиции и поддержка американского народа в борьбе украинцев – то, чем в США гордятся. Она добавила, что с нетерпением ожидает, что "мы продолжим это делать".

Мы видели успехи Украины. Украина отвоевала более 50% земель, которые забрала Россия после их вторжения два года назад. Это впечатляет,

– подчеркнула Спанбергер.

Также во время своего визита члены делегации Палаты представителей заверили, что США планируют в дальнейшем поддерживать Украину. И это, отметили они, – главный сигнал визита, который они совершили 9 февраля в украинскую столицу.

Республиканец Фрэнч Гилл обратил внимание на опрос в США. Результаты свидетельствуют о том, что американцы не хотят, чтобы Владимир Путин одержал победу в войне, развязанной против Украины.

Народ знает, что это плохо не только для Европы, плохо для народа Украины, суверенитета Украины, но и для мира... Мы не допустим, чтобы эту суверенную нацию разрушил русский медведь, который неустанно ест, даже когда он не голоден,

– подчеркнул Гилл.

Джейсон Крау, демократ, также отметил, что цель их визита в Украину – предоставить сигнал, что США продолжают поддерживать наше государство.

Провели встречу с президентом Украины

Владимир Зеленский отметил важность визита в Украину конгрессменов. Во время, когда Россия в дальнейшем терроризирует мирные города и гражданскую инфраструктуру, наносит массированных ракетных ударов, а также атак дронами-камикадзе из Ирана.

Этот визит свидетельствует о мощной двухпалатной и двухпартийной поддержке Украины, подтверждает, что Соединенные Штаты являются стратегическим партнером, который помогает нам эффективно противостоять агрессору. Ваш приезд важен для поднятия боевого духа нашего народа, особенно для тех героев, которые сегодня сражаются на передовой,

– подчеркнул президент.

Он выразил благодарность Конгрессу, обеим партиям, президенту США и всему американскому народу. За оборонную, финансовую и гуманитарную помощь, предоставленную Украине.

Президент отметил, что приоритетом остается получение дополнительных систем ПВО, чтобы эффективно защищать гражданское население и объекты критической инфраструктуры. Кроме того, важно развитие двустороннего сотрудничества по локализации совместного производства современных дронов и средств РЭБ в Украине.

Также глава государства подчеркнул, что мы не можем останавливаться в борьбе с российским агрессором. И для эффективной борьбы, Украине нужна поддержка союзников прежде всего США.

Убежден, что решение о выделении необходимой помощи Украине будет обязательно принято Конгрессом. Это укрепит нашу экономику и Вооруженные Силы,

– подчеркнул президент.

Что говорит госпожа посол Оксана Маркарова

Госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова в эфире телемарафона сообщила, что Сенат США должен принять решение о подачи поправок к законопроекту, в котором предусматривается поддержка Украины. Это должны сделать до 02:00 10 февраля по киевскому времени.

Сенат начал уже свои дискуссии, пока это процедура обсуждения как будут подаваться правки, как будем двигаться дальше, и до 19 часов здесь (в Вашингтоне – 24 Канал), это будет уже ночь дома (02:00 по киевскому времени – 24 Канал), должно быть принято решение. Если сенаторы придут к согласию, как будут подавать правки и как двигаться дальше, то сразу будет известно, как быстро мы перейдем к рассмотрению по существу,

– отметила она.

По словам Оксаны Маркаровой, посольство активно работает для того, чтобы соответствующий законопроект "как можно быстрее стал законом". В то же время визит двухпартийной делегации Конгресса США в Украину она оценила положительно. По словам госпожи посла Украины в США, это "важный визит, который будет иметь большое значение не только для тех дискуссий, которые будут происходить сегодня в Киеве, но и когда делегация вернется обратно".