9 мая в Украине запланировано проведение 340 массовых мероприятий, полиция ожидает провокации

Несмотря на общий карантин на 9 мая в Украине запланировали проведение как минимум 340 массовых мероприятий. Полиция готовится к тому, что могут быть провокации и беспорядки.

9 мая ожидается около 290 мероприятий с возложением цветов и 50 автопробегов, сообщили в Национальной полиции.

В то же время Полиция готовится к провокациям 9 мая в Киеве: в Парк Вечной Славы пустят только после осмотра

Для обеспечения общественного порядка, за безопасностью там будут следить более 6,9 тысячи полицейских и свыше 1,4 тысячи военнослужащих Национальной гвардии Украины. Для примера, когда 8 мая состоялись 253 мероприятия с участием почти 1,3 тысячи граждан, то порядок обеспечивали более 3,5 тысяч полицейских и 300 военнослужащих НГУ.

"Безусловно, не обойдется без провокаций, мы должны быть готовыми к их предупреждению", – отметил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

О вероятных провокациях заявил и глава Нацполиции Игорь Клименко. Однако на первом месте у правоохранителей – соблюдение карантина.

"Мы не становимся на сторону той или иной силы, мы имеем право высказывать только точку зрения закона. А по закону у нас продолжаются карантинные мероприятия. "Обращаюсь ко всем сотрудникам: не надо штрафовать бабушек и дедушек, которые хотят возложить цветы. Надо обеспечить их беспрепятственный доступ к местам возложения цветов с соблюдением карантинных мероприятий. Граждане, которые хотят почтить погибших во Второй мировой войне, должны сделать это. Впрочем, для нас безопасность людей – на первом месте", – отметил Игорь Клименко.

В то же время во время селекторного межведомственного совещания была отмечена необходимость соблюдения выполнения закона о декоммунизации и недопущении использования запрещенной символики.

Напомним! За использование георгиевской (гвардейской) ленты правонарушителю грозит до 5100 гривен штрафа или административный арест сроком до 15 суток с конфискацией запрещенной символики или предметов, содержащих изображения. За изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и за пропаганду коммунистического и национал-социалистического (нацистского), тоталитарных режимов предусмотрена уголовная ответственность – до десяти лет заключения с конфискацией имущества.



Что думают украинцы о 9 мая / Инфографика 24 канала

