9 травня в Україні заплановано проведення 340 масових заходів, поліція очікує провокації

Попри загальний карантин, на 9 травня в Україні запланували проведення як мінімум 340 масових заходів. Поліція готується до того, шо можуть бути провокації та безпорядки.

9 травня очікується близько 290 заходів із покладанням квітів і 50 автопробігів, повідомили у Національній поліції.

Водночас Поліція готується до провокацій 9 травня в Києві: у Парк Вічної Слави пустять лише після огляду

Для забезпечення громадського порядку, там безпеку охоронятимуть понад 6,9 тисячі поліцейських та понад 1,4 тисячі військовослужбовців Національної гвардії України. Для прикладу, коли 8 травня відбулися 253 заходи за участю майже 1,3 тисячі громадян, то порядок забезпечували понад 3,5 тисячі поліцейських та 300 військовослужбовців НГУ.

"Безумовно, не обійдеться без провокацій, ми маємо бути готовими до їхнього попередження", – відзначив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий.

Про ймовірні провокації заявив і голова Нацполіції Ігор Клименко. Однак на першому місці в правоохоронців – дотримання карантину.

"Ми не стаємо на бік тієї чи іншої сили, ми маємо право висловлювати тільки точку зору закону. А по закону у нас тривають карантинні заходи. "Звертаюся до всіх співробітників: не треба штрафувати бабусь та дідусів, які хочуть покласти квіти. Треба забезпечити їхній безперешкодний доступ до місць покладання квітів з дотриманням карантинних заходів. Громадяни, які хочуть вшанувати загиблих у Другій світовій війні, мають зробити це. Утім для нас безпека людей – на першому місці", – наголосив Ігор Клименко.

Водночас під час селекторної міжвідомчої наради було наголошено на необхідності дотримання виконання закону про декомунізацію та недопущення використання забороненої символіки.

Нагадаємо! За використання георгіївської (гвардійської) стрічки правопорушнику загрожує до 5100 гривень штрафу або адміністративний арешт строком до 15 діб з конфіскацією забороненої символіки чи предметів, які містять її зображення. За виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів передбачена кримінальна відповідальність – до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна.



Що думають українці про 9 травня / Інфографіка 24 каналу

