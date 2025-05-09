В телеграм-каналах публикуют соответствующие видео, передает 24 Канал. По их данным, там была и пресловутая Людмила Савченко, которую уже не впервые задерживает полиция из-за пропаганды российских нарративов.

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Как проходит "день победы" в Киеве

В Украине, странах ЕС и США День победы над нацизмом отмечают 8 мая. Несмотря на это, многие люди решили отметить "9 мая".

Уже традиционно это делает Людмила Савченко. Женщина в пилотке с советской звездой пришла возложить цветы к Парку Славы и начала оскорблять полицейских из-за их замечания относительно запрещенной символики.

Звездочку даже не отношу. Что вы пристали. Вашу свастику да! Это головной убор женщины... Женщина не снимает,

– заявила она.

Женщина с запрещенной символикой в Киеве: смотрите видео

Женщина также что-то начала что-то рассказывать о русском рассказе Ивана Тургенева "Муму" и взялась угрожать отправить правоохранителей на фронт.

"А сейчас мы вас приглашаем в Печерское управление полиции для дачи объяснений", – отреагировали на это полицейские.

Зато женщина признала, что была там уже 6 раз.

"Будете седьмой", – добавил один из правоохранителей.

Ее таки отвезли в Печерский райотдел, но перед тем, как сесть в полицейскую машину, женщина "на прощание" помахала своим "сторонникам".

Однако, этим инциденты в Киеве не ограничились. На других видео видно, как люди включали российские "победные" песни, а другие даже пели их. Рассказывали при этом, что "дед ваевал в Бресте" и "севодня такой праздник".

Женщина слушает русские песни в Киеве: смотрите видео

Киевляне поют "победные" песни: смотрите видео

Заметили киевляне также монаха с орденом на груди, который пел песню "День победы".

Монах на 9 мая в Киеве: смотрите видео

Сторонники "русского мира" в Киеве даже встряли в драку.

Конфликт в Киеве: смотрите видео