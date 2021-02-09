9-месячная Маша из города Стрый Львовской области стала звездой сети – ее мама выиграла в конкурсе "Прозрачные стори" от проекта Virobnik.ua и Biosphere Corporation.

Организаторы проекта опубликовали в Facebook волшебное фото девочки, на котором она интересуется бумажным пакетом, в котором ее мама получила призы.

Суть конкурса была в том, чтобы ответить на вопрос о качестве продуктов, которые украинцы потребляют ежедневно.

Как рассказала мама, сначала девочка рассматривала призы в пакете, а потом решила и сама в него залезть. Буквально за сутки фото с Марийкой получило многочисленные репосты и более полутора тысяч лайков.

Virobnik.ua и Biosphere Corporation, которые были организаторами конкурса, решили дополнительно отправить девочке подарки – памперсы Bambik и игрушки.

Отметим, что "Прозрачные стори" – постоянная рубрика проекта Virobnik.ua стать ее участником может каждый подписчик Virobnik.ua в социальных сетях.

Напомним, национальный проект Virobnik.ua уже работает в Украине. К нему присоединился ряд отечественных и международных компаний. И каждый украинец, открыв сайт Virobnik.ua, может посмотреть видео с производств компаний-участников, которые показывают, из чего и в каких условиях производят самые популярные продукты питания и повседневного обихода.

Главная цель проекта – расширить уровень потребительских знаний украинцев и дать возможность производителям доказать, что они предлагают покупателям действительно безопасные и качественные товары.

С недавних пор на продуктах производителей, которые присоединились к национальному проекту Virobnik.ua, можно найти соответствующую отметку и специальный QR-код.

Просканировав его с помощью смартфона, покупатели попадут на соответствующее видео по производству этого продукта.