9-місячна Марійка з міста Стрий Львівської області стала зіркою мережі – її мама виграла в конкурсі "Прозорі сторі" від проєкту Virobnik.ua та Biosphere Corporation.

Організатори проєкту опублікували у Facebook чарівне фото дівчинки, на якому вона цікавиться паперовим пакетом, в якому її мама отримала призи.

Суть конкурсу була в тому, щоб відповісти на питання про якість продуктів, які українці споживають щодня.

Як розповіла мама, спочатку дівчинка розглядала призи в пакеті, а потім вирішила й сама в нього залізти. Буквально за добу фото з Марійкою отримало численні репости та понад півтори тисячі лайків.

Virobnik.ua та Biosphere Corporation, які були організаторами конкурсу, вирішили додатково відправити дівчинці подарунки – памперси Bambik та іграшки.

Відзначимо, що "Прозорі сторі" – постійна рубрика проєкту Virobnik.ua, стати її учасником може кожен підписник Virobnik.ua у соціальних мережах.

Нагадаємо, національний проєкт Virobnik.ua вже працює в Україні. До нього приєднався ряд вітчизняних і міжнародних компаній. І кожен українець, відкривши сайт Virobnik.ua, може подивитися відео з виробництв компаній-учасників, які показують, з чого й у яких умовах виробляють найпопулярніші продукти харчування і повсякденного вжитку.

Головна мета проєкту – розширити рівень споживчих знань українців і дати можливість виробникам довести, що вони пропонують покупцям дійсно безпечні та якісні товари.

З недавніх пір на продуктах виробників, які приєдналися до національного проєкту Virobnik.ua, можна знайти відповідну позначку і спеціальний QR-код.

Просканувавши його за допомогою смартфона, покупці потраплять на відповідне відео з виробництва цього продукту.