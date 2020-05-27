90-летняя баба Рина из Закарпатья показала, как управляет самолетом: впечатляющее видео

Бабушка Рина из Закарпатья доказала, что в 90 лет жизнь только начинается. Женщина имеет собственный инстаграм-блог и ютуб-канал, ее видео мгновенно разлетаются по сети. Недавно она в очередной раз удивила подписчиков – села за штурвал самолета.

Как прошел полет

Интересно, что бабушка Рина летала на том же самолете, в котором облетел Карпаты известный телеведущий Дмитрий Комаров. Об этом в комментарии Mukachevo.net рассказал внук блогерши Иван Куцина.

Обратите внимание Бабушка снялась в сексуальной фотосессии в ванне с пряжей: эффектные фото и реакция мужа

"Видео снимали в Коломые. Это была компания, которая предоставляет такие услуги. Да, конечно с нами был инструктор. Он совершил взлет и посадку, а уже в воздухе дал порулить бабушке", – пояснил он.

По словам внука, бабушка совсем не переживала перед полетом. Сам процесс вождения ей очень понравился. Поэтому теперь она хочет вообще прыгнуть с парашютом, но это пока под вопросом.

90-летняя бабушка села за штурвал самолета: смотрите видео

Как бабушка из Закарпатья стала популярной блогершей

Иван Куцина пояснил, что идея порулить самолетом появилась после того, как сеть покорили видео блогерши про кабриолет и грузовик.

Ранее баба Рина покосила траву передним бампером кабриолета Ford Mustang. Это был первый раз, когда она села за руль автомобиля, да еще и мощного спорткара. Впоследствии она продолжила знакомство с автомобильным миром – "пересела" на грузовик.

Что известно о бабе Рине из Закарпатья?

90-летняя женщина стала известной благодаря инстаграм-блогу, который для нее создал внук. Именно он ведет страницу бабушки, помогает снимать ей видео.



Баба Рина говорит, что "подалась в интернет, потому что стало скучно во время карантина". Ее первое инстаграм-сообщение появилось 29 апреля. За почти два месяца на новоиспеченную блогершу подписались более 31 тысячи пользователей соцсети.