90-річна баба Ріна із Закарпаття показала, як кермує літаком: вражаюче відео

Бабуся Ріна із Закарпаття довела, що у 90 років життя лише починається. Жінка має власний інстаграм-блог та ютуб-канал, її відео миттєво розлітаються у мережі. Нещодавно вона вкотре здивувала підписників – сіла за штурвал літака.

Як пройшов політ

Цікаво, що бабуся Ріна літала на тому ж літаку, який облетів Карпати відомий телеведучий Дмитро Комаров. Про це у коментарі Mukachevo.net розповів онук блогерки Іван Куцина.

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"Відео знімали у Коломиї. Це була компанія, яка надає такі послуги. Так, звісно з нами був інструктор. Він здійснив зліт та посадку, а вже у повітрі дав покермувати бабусі", – пояснив він.

За словами онука, бабуся зовсім не переживала перед польотом. Сам процес кермування їй дуже сподобався. Тож тепер вона хоче взагалі стрибнути з парашутом, проте це – наразі під питанням.

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Як бабуся із Закарпаття стала популярною блогеркою

Іван Куцина пояснив, що ідея покермувати літаком з'явилася після того, як мережу підкорили відео блогерки про кабріолет та вантажівку.

Раніше баба Ріна покосила траву переднім бампером кабріолета Ford Mustang. Це був перший раз, коли вона сіла за кермо автомобіля, та ще й потужного спорткара. Згодом вона продовжила знайомство з автосвітом – "пересіла" на вантажівку.

Що відомо про бабу Ріну із Закарпаття? 90-річна жінка стала відомою завдяки інстаграм-блогу, який для неї створив онук. Саме він веде сторінку бабусі, допомагає знімати їй відео.



Баба Ріна каже, що "подалася в інтернет, бо стало нудно під час карантину". Її перший інстаграм-допис з'явився 29 квітня. За майже два місяці на новоспечену блогерку підписалися понад 31 тисяча користувачів соцмережі.