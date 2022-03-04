Тысячи утраченных солдат и сотни единиц боевой техники не заставляют российских оккупантов отказаться от своих преступных намерений. Несмотря на тяжелые удары по армии и экономике, враг продолжает активное наступление на Украину и безумный обстрел мирных украинских городов.

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Пентагон о планах оккупантов

По информации Пентагона, оккупанты ввели в Украину 90% своих сил, которые были сосредоточены на украинской границе.

Как отметила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, главная цель России – захват Киева.

Они продолжают делать агрессивные шаги и двигаться к их конечной цели, какова захват Киева и захват страны,

– сказала она.

Псаки добавила, что в США держат активные дискуссии о том, какие шаги можно предпринять для деэскалации военных действий, но взаимодействовать с Путиным, звонить ему или встречаться президент США Джо Байден не будет. Соединенные штаты всегда выступают за дипломатию, но российский диктатор сам отказался от этого.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом страны-агрессора и заявил, что самые плохие фазы войны еще впереди, ведь Россия хочет захватить всю Украину.

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