У Путина действительно "проблемы с головой"? Стало ли это причиной нападения на Украину? Почему о состоянии диктатора снова заговорили? Читайте в материале 24 канала.

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24 февраля войска России коварно – в гитлеровском стиле – атаковали Украину. Наша армия дала мощный отпор, цивилизованный мир решительно осудил агрессора и ввел жесткие санкции. После этого 27 февраля президент РФ на встрече с министром обороны Шойгу и начальником Генштаба Герасимовым приказал "перевести стратегические силы сдерживания РФ в особый режим боевого дежурства". Простым языком это означает – ядерные войска России перешли в режим повышенной боевой готовности.

Путин пояснил, что принял такое решение, которое является односторонней и показушной эскалацией конфликта, якобы из-за "агрессивных высказываний представителей стран НАТО". Странно, что он не сказал: "Украина уже напала на Россию, а теперь это хочет сделать Альянс..."

"Путин – ёб**тый!"



На Западе в очередной раз ответили Путину, что воевать с ним не собираются и призвали остановить агрессию против Украины. В то же время, там начали открыто обсуждать психическое состояние президента РФ.

Тема, надо отметить – не новая. Ранее об определенной неадекватности главы Кремля намекали мировые лидеры – Борис Джонсон, Эммануэль Макрон, Карл Бильдт…

А вот российский оппозиционер Борис Немцов говорил прямым текстом. В марте 2014 года, когда Россия захватывала Крым, Немцов на митинге в Москве выпалил:

Путин психически болен, поэтому и воюет с Украиной.

Буквально через месяц – на форуме в Киеве – легендарный оппозиционер вообще не подбирал слов: "Путин – ёб**тый!" Меньше, чем через год – 27 февраля 2015-го, Немцова убил киллер в самом центре Москвы…

Немцов о Путине: смотрите видео

Политики и разведчики не понимают, что в голове у диктатора

1 марта 2022 года тема неадекватности Путина стала одной из ключевых на встрече администрации США. Сенатор Чак Грассли не стал рассказывать журналистам ее деталей, но отметил, что его лично "беспокоит психическое состояние Путина".

Другой сенатор Марк Рубио написал в твиттере: "Я хотел бы поделиться подробностями, но могу лишь сказать: для многих очевидно, что с Путиным что-то не так... "

Ничего конкретного не сказала и пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. В ответ на вопрос: "Может ли быть Путин психически неуравновешенным?" – она ответила:

Не буду оценивать состояние... Но скажу, что его риторика, действия, оправдания, бесспорно, глубоко беспокоят нас.

Пока политики многое не договаривают, американские СМИ пишут, что разведка США имеет сейчас приоритетную задачу – "оценить психическое состояние Путина". Якобы это поможет как можно быстрее найти пути прекращения войны России с Украиной. А пока у разведчиков много предположений, и не могут сделать выводы, потому что "большинство заявлений и решений Путина в последнее время просто не имеют смысла". Речь идет, в частности, о неадекватном нападении на Украину и о том, какие нелепые причины для войны (набор фантазий, лжи и манипуляции) декларирует кремлевский карлик.

Кроме того, о нестабильности психики Путина или даже глубоком расстройстве свидетельствует его поведение во время встреч с подчиненными или иностранными гостями. Длиннющий стол, за которым сидит глава Кремля и общается на расстоянии – это не просто карантинная мера, а типичная паранойя.

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Почему у Путина "поехала крыша"?



Информация о состоянии здоровья Путина засекречена / Фото из архива сайта 24 канала

Вице-президент Ассоциации политических психологов Украины Светлана Чунихина считает, что "хладнокровный и расчетливый Vlad мог превратиться в нервнобольного из-за длительной ковидной изоляции".

Чунихина отмечает, что психика диктатора могла измениться, в частности, из-за отсутствия обратной связи и информационной изоляции.

Даже в лучшие времена ему никто не перечил, укрепляя в нем веру, что он красавец и всех переиграл, – пишет эксперт. – А в бункере доступ к нему имело совсем ограниченное количество людей, отобранных со всей тщательностью и с единственной целью – гарантировать безопасность и неприкосновенность. Фактически его окружали не люди, а функции, зеркала, которые только и могли, что отражать бесконечно его собственные оценки и мысли.

Информационный голод лишь усугубил ситуацию, считает Чунихина: "Всем известно, что Путин "листает интернет" и таким образом черпает информацию об окружающем мире. Бумажный интернет и сводки спецслужб. И это в лучшие времена. А в бункере, уверена, поток информации стал еще тоньше и кривее. Х*й разберешь теперь, из чего складывается нынешняя путинская картина мира".

Специалист добавляет, что длительная изоляция "не могла не привести к когнитивному обеднению".

Многие нейронные цепочки у Путина просто погасли за ненадобностью, зато еще сильнее вспыхнули его суперценные идеи. Представьте, что к концу 2021 года в мозгу Путина горела лишь одна нейронная цепь: Украина! Судя по робким комментариям мировых лидеров, которые контактировали с Путиным после изоляции, где-то так оно и было, – отметила вице-президент Ассоциации политпсихологов.

И резюмировала: "То, что происходит с Путиным, – это не безумие, а деградация. Он не сошел с ума. Он умер для мира и теперь гниет. Он действительно совершил самоубийство в бункере. Пока символическое, но все же..."



"Обнаружен еще один человек с признаками Корона-вируса" / Карикатура Сергея Елкина

Не войдет, а вляпается в историю

Комментарий украинского психолога подкрепляет мнение американских экспертов из Института исследований глобальных угроз и демократии Роберта Ленсинга, которые в прошлом году провели специальное исследование и подробно расписали, как состояние здоровья Путина будет определять политику России.

Отметим два важных момента:

Анализ видеозаписей с Путиным свидетельствует, что у него ухудшается умственная деятельность. Это может быть вызвано деменцией или заболеванием правого полушария головного мозга и объясняет его чрезмерную шутливость (примитивные анекдоты и детские шутки) и проявления конфабуляции (расстройство памяти, когда человек забывает определенные события, поэтому замещает их ложными воспоминаниями).

В течение последнего времени симптомы неврологического характера становятся заметнее. Судя по динамике, уже в период – 2023-2024 болезни Путина невозможно будет скрыть. Именно в эти годы ожидается так называемый трансфер власти – ее контролируемая передача от Путина к подготовленному преемнику.

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Этот прогноз объясняет, почему кремлевский убийца отдал приказ напасть на Украину. В последние месяцы своего пребывания на троне вы решили "сделать величественное достижение и войти в историю", как "собиратель земель русских" вроде Петра Первого.

Но сейчас уже очевидно, что Путин не войдет, а вляпается в историю, как многие его предшественники-диктаторы. И Украина ему в этом поможет.