Об этом заявил российский оппозиционер Гарри Каспаров в эфире 24 канала. Кремлевский диктатор уже перешел все границы, так что осторожными шагами его не остановить.

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"Мы подходим к такому психологическому моменту, как игра в покер – повышение ставок. Путин играет в ядерный покер сейчас", – заявил Каспаров.

По словам политика, глава Кремля действительно может пойти на решительный шаг, однако вопрос в том, согласятся ли на это другие.

Он укрылся в своем бункере и оторван от жизни, а генералы должны принимать решение на месте. Поэтому бороться надо именно за них,

– заявил оппозиционер.

Также, по мнению Каспарова, если позиция НАТО будет более агрессивной и четкой по отношению к Путину, то это может кардинально изменить ситуацию. В частности, спасти жизнь тысячам украинцев.

Каспаров предположил, кто может повлиять на решение Путина: смотрите видео

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