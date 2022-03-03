Об этом заявил российский оппозиционер Гарри Каспаров в эфире 24 канала. Кремлевский диктатор уже перешел все границы, так что осторожными шагами его не остановить.
К теме Россия требует убрать ядерное оружие США из Европы
"Мы подходим к такому психологическому моменту, как игра в покер – повышение ставок. Путин играет в ядерный покер сейчас", – заявил Каспаров.
По словам политика, глава Кремля действительно может пойти на решительный шаг, однако вопрос в том, согласятся ли на это другие.
Он укрылся в своем бункере и оторван от жизни, а генералы должны принимать решение на месте. Поэтому бороться надо именно за них,
– заявил оппозиционер.
Также, по мнению Каспарова, если позиция НАТО будет более агрессивной и четкой по отношению к Путину, то это может кардинально изменить ситуацию. В частности, спасти жизнь тысячам украинцев.
Каспаров предположил, кто может повлиять на решение Путина: смотрите видео
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!