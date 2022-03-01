По его словам, пора вернуть это ядерное оружие домой – в США. Об этом он заявил на брифинге, передают российские СМИ.

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Лавров говорит, что в текущих условиях нужно сделать все для предотвращения новых витков гонки вооружения. Россия призывает США и их союзников присоединиться к мораторию на размещение ракет средней и малой дальности в Европе.

Он также подчеркнул, что Россия готова к совместной работе с США по стратегической стабильности.

Добавим, что для защиты Украины продолжает поступать большое количество помощи от партнеров – от бронежилетов и касок до оружия. По состоянию на 1 марта еще несколько стран согласились помочь ВСУ:

Впервые в своей истории вооружение предоставляет Финляндия – 2500 автоматических винтовок, 150 тысяч патронов, 1500 одноразовых РПГ и 70 тысяч пищевых наборов.

Швеция впервые с 1939 г. оказала военную помощь. Шведское правительство передает Украине 135 тысяч полевых пайков, 5000 шлемов, 5000 бронежилетов и 5000 единиц противотанкового оружия.

Норвегия тоже приняла исключительное решение в поддержку Украины, отойдя от политики непредоставления оружия странам вне НАТО, которые находятся в состоянии войны. Осло посылает нам 2000 противотанковых гранатометов!

Добавим, что Люксембург предоставляет Украине противотанковое оружие. А Австрия вскоре пришлет шлемы, защитные жилеты и топливо.

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