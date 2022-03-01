За його словами, пора повернути цю ядерну зброю додому – до США. Про це він заявив під час брифінгу, передають російські ЗМІ.

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Лавров каже, що в поточних умовах потрібно зробити все для запобігання нових витків гонки озброєння. Росія закликає США та їхніх союзників приєднатися до мораторію на розміщення ракет середньої та меншої дальності в Європі.

Він також наголосив, що Росія готова до спільної роботи із США з питань стратегічної стабільності.

Додамо, що для захисту України продовжує надходити велика кількість допомоги партнерів – від бронежилетів і касок до зброї. Станом на 1 березня ще кілька країн погодилися допомогти ЗСУ:

Вперше в своїй історії озброєння надає Фінляндія – 2500 автоматичних гвинтівок, 150 тисяч патронів, 1500 одноразових РПГ і 70 тисяч харчових наборів.

Швеція вперше з 1939 року надала військову допомогу. Шведський уряд передає Україні 135 тисяч польових пайків, 5000 шоломів, 5000 бронежилетів та 5000 одиниць протитанкової зброї.

Норвегія також ухвалила виняткове рішення на підтримку України, відійшовши від політики ненадання зброї країнам поза НАТО, які перебувають у стані війни. Осло надсилає нам 2000 протитанкових гранатометів!

Додамо, що Люксембург надає Україні протитанкову зброю. А Австрія невдовзі надішле шоломи, захисні жилети, а також паливо.

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