Президент Франции подчеркнул, что Россия – агрессор, а руководитель Кремля одобрил решение о нападении сам вполне осознанно. Об этом Эммануэль Макрон сообщил в эфире телеканала BFMTV 2 марта.

Читайте также Режим Путина получил удар, от которого невозможно прийти в себя, – российский политик Гозман

Эта война (России против Украины – 24 канал) продукт духа мести Путина, порожденного ревизионистским прочтением истории Европы,

– отметил глава французского государства.

Напомним, что Путин утром 24 февраля приказал начать полномасштабное вторжение на территорию Украины. Однако захватчики встретились с ВСУ и терпят одно сокрушительное поражение за другим на всех фронтах.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!