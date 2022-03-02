Президент Франції підкреслив, що Росія – агресор, а керівник Кремля схвалив рішення про напад сам цілком усвідомлено. Про це Еммануель Макрон повідомив у ефірі телеканалу BFMTV 2 березня.

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Ця війна (Росії проти України – 24 канал) продукт духу помсти Путіна, породженого ревізіоністським прочитанням історії Європи,

– зазначив глава французької держави.

Нагадаємо, Путін вранці 24 лютого віддав наказ розпочати повномасштабне вторгнення на територію України. Однак загарбники зустрілися із ЗСУ та терплять одну нищівну поразку за іншою на усіх фронтах.

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