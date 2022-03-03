У Путіна справді "проблеми з головою"? Чи стало це причиною нападу на Україну? Чому про стан диктатора знову заговорили? Читайте в матеріалі 24 каналу.

Важливо! Путін грає у ядерний покер, – Каспаров припустив, хто може на нього вплинути

24 лютого війська Росії підступно – в гітлерівському стилі – атакували Україну. Наша армія дала потужну відсіч, цивілізований світ рішуче засудив агресора і запровадив жорсткі санкції. Після цього 27 лютого президент РФ на зустрічі з міністром оборони Шойгу і начальником Генштабу Герасимовим наказав "перевести стратегічні сили стримування РФ в особливий режим бойового чергування". Простою мовою це означає – ядерні війська Росії перейшли в режим підвищеної бойової готовності.

Путін пояснив, що прийняв таке рішення, яке є односторонньою та показушною ескалацією конфлікту, начебто через "агресивні висловлювання представників країн НАТО". Дивно, що він не сказав: "Україна вже напала на Росію, а тепер це хоче зробити Альянс…"

"Путін – йоб**тий!"

На Заході вкотре відповіли Путіну, що воювати з ним не збираються й закликали зупинити агресію проти України. В той же час там почали відкрито обговорювати психічний стан президента РФ.

Тема, треба відзначити – не нова. Раніше про певну неадекватність глави Кремля натякали світові лідери – Борис Джонсон, Еммануель Макрон, Карл Більдт...

А от російський опозиціонер Борис Нємцов говорив прямим текстом. У березні 2014 року, коли Росія захоплювала Крим, Нємцов на мітингу в Москві випалив:

Путін психічно хворий, тому і воює з Україною.

Буквально через місяць – на форумі у Києві – легендарний опозиціонер взагалі не добирав слів: "Путін – йоб**тий!" Менше, ніж за рік – 27 лютого 2015-го, Нємцова вбив кілер – у самісінькому центрі Москви…

Нємцов про Путіна: дивіться відео

Політики і розвідники не розуміють, що в голові у диктатора

1 березня 2022 року тема неадекватності Путіна стала однією з ключових на зустрічі адміністрації США. Сенатор Чак Грасслі не став розповідати журналістам її деталей, але відзначив, що його особисто "турбує психічний стан Путіна".

Інший сенатор – Марк Рубіо написав у твіттері: "Я хотів би поділитися подробицями, але можу лише сказати: для багатьох очевидно, що з Путіним щось не так... "

Нічого конкретного не сказала і прессекретар Білого дому Джен Псакі. У відповідь на питання: "Чи може бути Путін психічно неврівноваженим?" – вона відповіла:

Не буду оцінювати стан... Але скажу, що його риторика, дії, виправдання, безперечно, глибоко турбують нас.

Поки політики багато не договорюють, американські ЗМІ пишуть, що розвідка США має зараз пріоритетне завдання – "оцінити психічний стан Путіна". Буцімто це допоможе якнайшвидше знайти шляхи припинення війни Росії з Україною. А поки що розвідники мають багато припущень, й не можуть зробити висновки, бо "більшість заяв і рішень Путіна останнім часом просто не мають сенсу". Мова йде, зокрема, про неадекватний напад на Україну і про те, які недолугі причини для війни (набір фантазій, брехні й маніпуляції) декларує кремлівський карлик.

Крім того, про нестабільність психіки Путіна чи навіть глибокий розлад свідчить його поведінка під час зустрічей з підлеглими або іноземними гостями. Довжелезний стіл, за яким сидить глава Кремля й спілкується на відстані – це не просто карантинний захід, а типова параноя.

До теми Російський бізнесмен Конанихін призначив винагороду в мільйон доларів за голову Путіна

Чому у Путіна "поїхав дах"?



Інформація про стан здоров'я Путіна засекречена / Фото з архіву сайту 24 каналу

Віцепрезидент Асоціації політичних психологів України Світлана Чуніхіна вважає, що "холоднокровний і розважливий Vlad міг перетворитися на нервовохворого через тривалу ковідну ізоляцію".

Чуніхіна відзначає, що психіка диктатора могла змінитися, зокрема, через відсутність зворотного зв'язку та інформаційну ізоляцію.

Навіть у найкращі часи йому ніхто не перечив, зміцнюючи в ньому віру, що він красень і всіх переграв, – пише експертка. – А в бункері доступ до нього мала зовсім обмежена кількість людей, відібраних з усією ретельністю і з єдиною метою – гарантувати безпеку і недоторканність. Фактично його оточували не люди, а функції, дзеркала, які тільки й могли, що відображати нескінченно його власні оцінки та думки.

Інформаційний голод лише погіршив ситуацію, вважає Чуніхіна: "Всім відомо, що Путін "гортає інтернет" і таким чином черпає інформацію про навколишній світ. Паперовий інтернет та зведення спецслужб. І це в найкращі часи. А в бункері, впевнена, потік інформації став ще тоншим і кривішим. Х*й розбереш тепер, із чого складається нинішня путінська картина світу".

Фахівець додає, що тривала ізоляція "не могла не призвести до когнітивного збіднення".

Багато нейронних ланцюжків у Путіна просто згасли через непотрібність, зате ще сильніше спалахнули його суперцінні ідеї. Уявіть, що до кінця 2021 року в мозку Путіна горів лише один нейронний ланцюг: Україна! Судячи з боязких коментарів світових лідерів, які контактували з Путіним після ізоляції, десь так воно й було, – відзначила віцепрезидент Асоціації політпсихологів.

І резюмувала: "Те, що відбувається з Путіним, – це не божевілля, а деградація. Він не збожеволів. Він помер для світу і тепер гниє. Він справді скоїв самогубство у бункері. Поки що символічне, але все ж таки..."



"Виявлено ще одну людину з ознаками Корона-вірусу" / Карикатура Сергія Йолкіна

Не ввійде, а вляпається в історію

Коментар української психологині підкріплює думку американських експертів з Інституту досліджень глобальних загроз та демократії Роберта Ленсінга, які минулого року провели спеціальне дослідження й детально розписали, як стан здоров’я Путіна визначатиме політику Росії.

Відзначимо два важливі моменти:

Аналіз відеозаписів з Путіним свідчить, що в нього погіршується розумова діяльність. Це може бути спричинено деменцією або захворюванням правої півкулі головного мозку та пояснює його надмірну жартівливість (примітивні анекдоти й дитячі жарти) і прояви конфабуляції (розлад пам’яті, коли людина забуває певні події, тому заміщає їх помилковими спогадами).

Протягом останнього часу симптоми неврологічного характеру стають помітнішими. Зважаючи на динаміку, вже в період-2023-2024 хворобу Путіна не можливо буде приховати. Саме в ці роки очікується так званий трансфер влади – її контрольована передача від Путіна до підготовленого наступника.

Зверніть увагу! Війна Росії проти України – це помста Путіна, – Макрон

Цей прогноз пояснює, чому кремлівський вбивця віддав наказ напасти на Україну. В останні місяці свого перебування на троні він вирішив "зробити величне досягнення і увійти в історію", як "собіратєль зємель Рускіх" на кшталт Петра Першого.

Але зараз уже очевидно, що Путін не увійде, а вляпається в історію, як багато його попередників-диктаторів. І Україна йому в цьому допоможе.