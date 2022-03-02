Российский бизнесмен заявил о "денатификации" России

Российский бизнесмен Александр Конанихин назначил вознаграждение в миллион долларов за голову Путина.

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CEO Transparent Business, который проживает в США, предлагает вознаграждение тем офицерам РФ, которые задержат или убьют президента России Путина.

Бизнесмен назвал главу РФ – военным преступником. Также он заявил, что Путин не глава России, ведь пришел к власти благодаря спецоперации и нарушил Конституцию.

Конанихин заявил о "денатификации" России. Конкретно этот термин использует российская пропаганда, оправдывая войну России против Украины.

Российский бизнесмен заверил, что всячески будет поддерживать Украину.

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