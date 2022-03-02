Эта резолюция не только осуждает военное вторжение Российской Федерации в Украину, но требует от России немедленно вывести свои войска с территории Украины.

Достойно внимания "Выживаем, много потерь – освобождайтесь из армии": еще один бурят-"освободитель" попал в плен

Генассамблея ООН обратилась с требованием к России

Один из членов команды Владимира Зеленского на выборах президента Украины 2019 года Александр Мережко назвал это решение моментом истины.

Резолюцию "Агрессия против Украины" поддержала 141 страна. В то же время против проголосовали:

  • Россия,
  • Беларусь,
  • Северная Корея,
  • Эритрея,
  • Сирия.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм , там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!