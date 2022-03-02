Эта резолюция не только осуждает военное вторжение Российской Федерации в Украину, но требует от России немедленно вывести свои войска с территории Украины.

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Генассамблея ООН обратилась с требованием к России

Один из членов команды Владимира Зеленского на выборах президента Украины 2019 года Александр Мережко назвал это решение моментом истины.

Резолюцию "Агрессия против Украины" поддержала 141 страна. В то же время против проголосовали:

Россия,

Беларусь,

Северная Корея,

Эритрея,

Сирия.