Ця резолюція не лише засуджує військове вторгнення Російської Федерації в Україну, але й вимагає від Росії негайно вивести свої війська з території України.

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Генасамблея ООН звернулася з вимогою до Росії

Один із членів команди Володимира Зеленського на виборах президента України 2019 року Олександр Мережко назвав це рішення моментом істини.

Резолюцію "Агресія проти України" підтримала 141 країна. Водночас проти проголосували:

Росія,

Білорусь,

Північна Корея,

Еритрея,

Сирія.