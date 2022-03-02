В сети 2 марта опубликовали видео с пленником, который представился Тимуром Алодоевым (неразборчиво сказал – 24 канал). Он прибыл на украинскую землю якобы для эвакуации раненых. Служил мужчина командиром отделения полицейского взвода.
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"У нашего командования нет никакой тактики"
Бурят заметил, что попал в плен, поскольку его командование не имеет никакой тактики.
"Мы просто выживаем здесь, ничего такого мы здесь сделать не сможем. Ничего у нас не получится, потому что наше командование управлять не сможет", – подчеркнул он и добавил, что их питание и обеспечение – плохие.
"Здесь вы все поляжете"
В заключение он обратился к тем солдатам, которые остались в России. Призвал их сидеть дома и заняться народным хозяйством.
Пишите рапорты, не езжайте сюда, оставайтесь там. Лучше останьтесь со своими семьями. Дома будет лучше. Здесь вы все поляжете. Здесь – Украина, мирный народ. Я видел, как они стоят друг за друга. Нет здесь никаких бандеровцев, никаких бандитов,
– подчеркнул пленник.
По словам мужчины, украинцы – хороший мирный народ, и атаковала его именно Россия. Между тем "они к нам не лезли".
Призвал всех обращаться в органы
Также появилось видео, где Тимур общается с родными. Во время разговора он попросил сходить в прокуратуру и сообщить, что вместе с ним попали в плен и другие люди. Кроме того, призвал писать в группы с военными.
"Напишите туда, что имеем много потерь, многие попали в плен. Напишите туда, пусть своих мужчин освобождают и пусть идут в органы", – сказал он.
В то же время Тимур рассказал, что у него все хорошо и его не бьют.
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