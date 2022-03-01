На видео, которое в сеть выложило Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины, можно послушать разговор оккупанта со своей возлюбленной.
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Бурят Иван подчеркнул, что у него нет никакой родины
Наши военные позволили оккупанту позвонить любимой и рассказать, как он попал в плен. Далее прямая речь:
– Ало, привет.
– Ало.
– Слышишь меня? Сейчас я попал в плен. Слушай только.
– Как?
– Мы приехали сюда. Они нас обманули, что мы защищать приехали, а мы наоборот – приехали сюда убивать мирных людей.
– Вань, ты что такое говоришь? (плачет).
– Позвони остальным и скажи, что пусть они позвонят на горячую линию и узнают, как забрать тела.
– Какие тела?
– Их тела…
– Вас отпустят домой?
– Я не знаю. Но я надеюсь. Я так хочу тебя обнять.
– Вань, ты обязательно обнимешь.
– Я вас так сильно люблю.
– Мы тебя тоже любим, дорогой. Ту армию в п*зду. Теперь я увольняюсь. Я е*бала.
Смотрите на видео разговор пленного бурята Ивана:
Оккупант снова повторяет, что их бросили, что он зря поехал в Украину. На что его возлюбленная повторила любимую пропагандистскую мантру о "защите своего народа, своей родины".
Нет никакой родины. Нас всех обманывают. Они ни в чем не виноваты люди. На нас никто не нападал. Мы виноваты. Это наша власть виновата,
– ответил он.
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