На відео, яке в мережу виклало Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, можна послухати розмову окупанта зі своєю коханою.

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Бурят Іван підкреслив, що у нього нема ніякої батьківщини

Наші військові дозволили окупантові зателефонувати коханій і розповісти, як він потрапив у полон. Далі пряма мова:

– Ало, привіт.

– Ало.

– Чуєш мене? Я потрапив у полон зараз. Слухай тільки.

– Як?

– Ми приїхали сюди. Вони нас обдурили, що ми захищати приїхали, а ми навпаки – приїхали сюди вбивати мирних людей.

– Вань, ти що таке кажеш? (плаче).

– Подзвони іншим і скажи, що нехай вони зателефонують на гарячу лінію і дізнаються, як забрати тіла.

– Які тіла?

– Їхні тіла…

– Вас відпустять додому?

– Я не знаю. Але я надіюся. Я так хочу тебе обійняти.

– Вань, ти обов’язково обіймеш.

– Я вас так сильно люблю.

– Ми тебе теж любимо, дорогий. Ту армію в п*зду. Тепер я звільняюся. Я *бала.

Дивіться на відео розмову полоненого бурята Івана:

Окупант знову повторює, що їх кинули, що він дарма поїхав в Україну. На що його кохана повторила улюблену пропагандистську мантру про "захист свого народу", своєї батьківщини.

Нема ніякої батьківщини. Нас усіх обдурюють. Вони ні в чому не винні люди. На нас ніхто не нападав. Ми винні. Це наша влада винна,

– відповів він.

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