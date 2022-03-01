На відео, яке в мережу виклало Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, можна послухати розмову окупанта зі своєю коханою.
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Бурят Іван підкреслив, що у нього нема ніякої батьківщини
Наші військові дозволили окупантові зателефонувати коханій і розповісти, як він потрапив у полон. Далі пряма мова:
- – Ало, привіт.
- – Ало.
- – Чуєш мене? Я потрапив у полон зараз. Слухай тільки.
- – Як?
- – Ми приїхали сюди. Вони нас обдурили, що ми захищати приїхали, а ми навпаки – приїхали сюди вбивати мирних людей.
- – Вань, ти що таке кажеш? (плаче).
- – Подзвони іншим і скажи, що нехай вони зателефонують на гарячу лінію і дізнаються, як забрати тіла.
- – Які тіла?
- – Їхні тіла…
- – Вас відпустять додому?
- – Я не знаю. Але я надіюся. Я так хочу тебе обійняти.
- – Вань, ти обов’язково обіймеш.
- – Я вас так сильно люблю.
- – Ми тебе теж любимо, дорогий. Ту армію в п*зду. Тепер я звільняюся. Я *бала.
Дивіться на відео розмову полоненого бурята Івана:
Окупант знову повторює, що їх кинули, що він дарма поїхав в Україну. На що його кохана повторила улюблену пропагандистську мантру про "захист свого народу", своєї батьківщини.
Нема ніякої батьківщини. Нас усіх обдурюють. Вони ні в чому не винні люди. На нас ніхто не нападав. Ми винні. Це наша влада винна,
– відповів він.
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