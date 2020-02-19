90 долларов за ящик сигарет: на Закарпатье поймали на взятке таможенника – фото
На Закарпатье правоохранители поймала на взятке пограничника Чопского пограничного отряда при получении 900 долларов неправомерной выгоды.
По информации пресс-службы Нацполиции, взяточника поймали "на горячем" при получении половины ранее оговоренной суммы.
К слову: Суд оправдал полицейского, который требовал взятку за закрытие дела
Он требовал 1800 долларов за беспрепятственное контрабандное перемещение табачных изделий в Венгрию. Пограничник даже разработал свою схему заработка – 90 долларов за один ящик контрабандных сигарет.
Сейчас продолжается проведение первоочередных следственных действий.
Пограничник требовал 1800 долларов взятки
Правоохранители поймали пограничника "на горячем"