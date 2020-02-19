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      На Закарпатті прикордонника спіймали на хабарі: фото

      -
      На Закарпатті прикордонника спіймали на хабарі / mashvisor.com

      На Закарпатті правоохоронці спіймала на хабарі прикордонника Чопського прикордонного загону при отриманні 900 доларів неправомірної вигоди.

      За інформацією пресслужби Нацполіції, хабарника зловили "на гарячому" при отриманні половини раніше обумовленої суми.

      До слова: Cуд виправдав поліцейського, який вимагав хабар за закриття справи

      Він вимагав 1800 доларів за безперешкодне контрабандне переміщення тютюнових виробів до Угорщини. Прикордонник навіть розробив свою схему заробітку – 90 доларів за один ящик контрабандних цигарок.

      Наразі триває проведення першочергових слідчих дій.


      Прикордонник вимагав 1800 доларів хабаря


      Правоохоронці спіймали прикордонника "на гарячому"

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Контрабанда Новини Закарпаття Хабар Новини України
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