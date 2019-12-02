Cуд виправдав поліцейського, який вимагав хабар за закриття справи

В 2016 році у Полтаві затримали правоохоронця Григорія Терентюка. Він та його напарник вимагали від місцевого мешканця 1500 доларів за закриття кримінальної справи.

Про це у своєму відеоблозі "Право на гідність" повідомив антикорупціонер Віталій Шабунін.

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За його словами, полтавець звернувся в СБУ, де йому дали муляж грошей і відправили на фіксацію хабаря. Під час його передачі й затримали правоохоронця Терентюка.

Шабунін розповів, як довели, що поліцейський не має відношення до хабаря. Мовляв, суміш, якою позначали кошти, могла потрапити на його руки під час привітання.

Суддя Полтавського суду Наталія Крючко повірила в цей феєричний "аргумент". Окрім того, більшість доказів вона визнала неналежними,

– пояснив Шабунін.

Зокрема, як зазначив антикорупціонер, суддя хотіла переглянути відеозапис затримання. Втім, відкрити відео в суді так і не змогли. В підсумку суддя Наталія Крючко визнала Терентюка невинним.



Суддя Наталя Крючко

До слова, суддя Крючко за 2018 рік отримала 330 тисяч гривень зарплати коштом податків українців. А кілька років тому вона навіть подавалась на конкурс до Верховного суду, але провалила тестові завдання.

Дивіться відео повного випуску відеоблогу "Право на гідність" Віталія Шабуніна за 29 листопада 2019: