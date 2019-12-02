18:15
2 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:43, 30 листопада
      Вєсті.UA
      20:41, 30 листопада
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Cуд виправдав поліцейського, який вимагав хабар за закриття справи

      782 Читать новость на русском
      Ілюстративне фото / mashvisor.com

      В 2016 році у Полтаві затримали правоохоронця Григорія Терентюка. Він та його напарник вимагали від місцевого мешканця 1500 доларів за закриття кримінальної справи.

      Про це у своєму відеоблозі "Право на гідність" повідомив антикорупціонер Віталій Шабунін.

      Читайте також: Аваков тримає усіх за ідіотів, – Шабунін

      За його словами, полтавець звернувся в СБУ, де йому дали муляж грошей і відправили на фіксацію хабаря. Під час його передачі й затримали правоохоронця Терентюка.

      Шабунін розповів, як довели, що поліцейський не має відношення до хабаря. Мовляв, суміш, якою позначали кошти, могла потрапити на його руки під час привітання.

      Суддя Полтавського суду Наталія Крючко повірила в цей феєричний "аргумент". Окрім того, більшість доказів вона визнала неналежними,
      – пояснив Шабунін.

      Зокрема, як зазначив антикорупціонер, суддя хотіла переглянути відеозапис затримання. Втім, відкрити відео в суді так і не змогли. В підсумку суддя Наталія Крючко визнала Терентюка невинним.

      Суддя Наталя Крючко
      Суддя Наталя Крючко

      До слова, суддя Крючко за 2018 рік отримала 330 тисяч гривень зарплати коштом податків українців. А кілька років тому вона навіть подавалась на конкурс до Верховного суду, але провалила тестові завдання.

      Дивіться відео повного випуску відеоблогу "Право на гідність" Віталія Шабуніна за 29 листопада 2019:

       

      Курс долара до кінця 2019 року: аналітики JP Morgan зробили прогноз
      сьогодні
      11444
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Судді СБУ Новини Полтави Відеоблоги Поліція
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:30 Тренди зими 2019-2020: що ми будемо носити у новому сезоні
      Юлія Турелик 1173
      сьогодні , 17:00 Решающая встреча. Зеленский держит путинскую братву за самое нежное место, – Эль Мюрид
      Ель Мюрид 1793
      сьогодні , 16:35 Хто такий Артур Ємельянов, якого пов'язують з обстрілом авто в Києві
      1391
      сьогодні , 16:00 Чому замах на Соболєва – наслідок реформ, які не відбулися
      Блог Соцмережі 921
      сьогодні , 15:00 Мета Путіна – гроші, – Project Syndicate
      Світові Медіа 523
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук