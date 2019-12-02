18:04
2 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      22:57, 30 ноября
      Вєсті.UA
      20:46, 30 ноября
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Суд оправдал полицейского, который требовал взятку за закрытие дела

      19 Читати новину українською
      Иллюстративное фото / mashvisor.com

      В 2016 году в Полтаве задержали милиционера Григория Терентюка. Он и его напарник требовали от местного жителя 1500 долларов за закрытие уголовного дела.

      Об этом в своем видеоблоге "Право на достоинство" сообщил антикоррупционер Виталий Шабунин.

      Читайте также: Аваков держит всех за идиотов, – Шабунин

      По его словам, полтавчанин обратился в СБУ, где ему дали муляж денег и отправили на фиксацию взятки. Во время его передачи и задержали милиционера Терентюка.

      Шабунин рассказал, как доказали, что полицейский не имеет отношения к взятке. Мол, смесь, которой обозначали средства, могла попасть на его руки во время приветствия.

      Судья Полтавского суда Наталья Крючко поверила в этот феерический "аргумент". Кроме того, большинство доказательств она признала ненадлежащими,
      – пояснил Шабунин.

      В частности, как отметил антикоррупционер, судья хотела просмотреть видеозапись задержания. Впрочем, открыть видео в суде так и не смогли. В итоге судья Наталья Крючко признала Терентюка невиновным.

      Суддя Наталя Крючко
      Судья Наталья Крючко

      К слову, судья Крючко за 2018 год получила 330 тысяч гривен зарплаты за счет налогов украинцев. А несколько лет назад она даже подавалась на конкурс в Верховный суд, но провалила тестовые задания.

      Смотрите видео полного выпуска видеоблога "Право на достоинство" Виталия Шабунина по 29 ноября 2019:

       

      Золотой мяч 2019: букмекеры назвали имя вероятного победителя
      сегодня
      5763
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости Полтавы Судьи Видеоблоги СБУ Полиция
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:30 Тренды зимы 2019-2020: что мы будем носить в новом сезоне
      Юлія Турелик 40
      сегодня , 17:06 Что Андре Тан рекомендует надевать модницам: тренды и антитренды в зимней одежде
      Юлія Михайлова 89
      сегодня , 17:00 Решающая встреча. Зеленский держит путинскую братву за самое нежное место, – Эль Мюрид
      Ель Мюрид 1587
      сегодня , 16:36 Кто такой Артур Емельянов, которого связывают с обстрелом авто в Киеве
      373
      сегодня , 16:00 Чому замах на Соболєва – наслідок реформ, які не відбулися
      Блог Соцмережі 867
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук