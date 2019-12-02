Суд оправдал полицейского, который требовал взятку за закрытие дела

В 2016 году в Полтаве задержали милиционера Григория Терентюка. Он и его напарник требовали от местного жителя 1500 долларов за закрытие уголовного дела.

Об этом в своем видеоблоге "Право на достоинство" сообщил антикоррупционер Виталий Шабунин.

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По его словам, полтавчанин обратился в СБУ, где ему дали муляж денег и отправили на фиксацию взятки. Во время его передачи и задержали милиционера Терентюка.

Шабунин рассказал, как доказали, что полицейский не имеет отношения к взятке. Мол, смесь, которой обозначали средства, могла попасть на его руки во время приветствия.

Судья Полтавского суда Наталья Крючко поверила в этот феерический "аргумент". Кроме того, большинство доказательств она признала ненадлежащими,

– пояснил Шабунин.

В частности, как отметил антикоррупционер, судья хотела просмотреть видеозапись задержания. Впрочем, открыть видео в суде так и не смогли. В итоге судья Наталья Крючко признала Терентюка невиновным.



Судья Наталья Крючко

К слову, судья Крючко за 2018 год получила 330 тысяч гривен зарплаты за счет налогов украинцев. А несколько лет назад она даже подавалась на конкурс в Верховный суд, но провалила тестовые задания.

Смотрите видео полного выпуска видеоблога "Право на достоинство" Виталия Шабунина по 29 ноября 2019: