90% людей останутся без льгот на проезд, – эксперт

Монетизация льгот на проезд заработает через два месяца. Однако, если процедура верификации будет достаточно сложной, а выгода – маленькой, много льготников вообще не получат денежные выплаты, прогнозирует эксперт по транспортным вопросам Виктор Медведь.

Об этом говорится в статье Екатерины Петренко для сайта "24": Монетизация льгот на проезд: заработает ли на практике

Дело в том, что 14 марта Кабмин утвердил замену льгот на проезд денежными компенсациями. Люди вместо бесплатного пользования общественным транспортом будут получать деньги, которыми будут расплачиваться. Однако, первый этап – верификация льготников. Это будет делаться, чтобы отсеять "зайцев", говорят в правительстве.

Если будут сложности с верификацией, 90% людей откажутся от оформления льгот. И государство просто оставит средства себе. Это рассчитано на экономию бюджетных средств и продиктовано прежде всего политикой либерализации экономики. В дальнейшем никаких льгот не будет. В перспективе все будет по жестким рыночным требованиям,

– считает Медведь.

Директор консалтинговой компании "William Invest Expert" Виктор Медведь

По его мнению, от внедрения монетизации выигрывают перевозчики, выручка которых вырастет минимум на 10%. И, конечно же, государство. Улучшением постановления будет заниматься Минсоцполитики. Поэтому упрощение процедуры верификации – основная задача правительства, подчеркнул эксперт.

"Большинство льготников – пенсионеры. Для них и оформление субсидий – психологическая травма. А если еще и заниматься оформлением дополнительных льгот... Многие этого просто не будут делать. Поэтому верификация должна проходить в максимально простом виде, чтобы не только перевозчики выиграли, но и льготники", – добавил Медведь.

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