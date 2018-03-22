90% людей лишаться без пільг на проїзд, – експерт

Монетизація пільг на проїзд запрацює через два місяці. Однак, якщо процедура верифікації буде достатньо складною, а вигода – маленькою, багато пільговиків взагалі не отримають грошові виплати, прогнозує експерт з транспортних питань Віктор Медвідь.

Про це йдеться у статті Катерини Петренко для сайту "24": Монетизація пільг на проїзд: чи запрацює на практиці

Справа в тім, що 14 березня Кабмін затвердив заміну пільг на проїзд грошовими компенсаціями. Люди замість безкоштовного користування громадським транспортом отримуватимуть гроші, якими розплачуватимуться. Однак, перший етап – верифікація пільговиків. Це робитиметься, щоби відсіяти "зайців", говорять в уряді.

Якщо будуть складнощі з верифікацією, 90% людей відмовляться від оформлення пільг. І держава просто лишить кошти собі. Це розраховано на економію бюджетних коштів і продиктовано перш за все політикою лібералізації економіки. Надалі жодних пільг не буде. У перспективі все буде за жорсткими ринковими вимогами,

– вважає Медвідь.



Директор консалтингової компанії "William Invest Expert" Віктор Медвідь

На його думку, від впровадження монетизації виграють перевізники, виручка яких зросте мінімум на 10%. І звісно ж, держава. Покращенням постанови займатиметься Мінсоцполітики. Відтак спрощення процедури верифікації – основне завдання уряду, наголосив експерт.

"Більшість пільговиків – пенсіонери. Для них і оформлення субсидій – психологічна травма. А якщо ще й займатись оформленням додаткових пільг... Багато хто цього просто не робитиме. Тому верифікація має проходити у максимально простому вигляді, щоби не лише перевізники виграли, але й пільговики", – додав Медвідь.

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