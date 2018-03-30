90% проверок противопожарной безопасности заканчивается фиксацией правонарушений, – эксперт

Более 90% случаев представители бизнеса частично или полностью не соблюдают правила противопожарной безопасности.

Об этом в эфире 24 Канала заявил глава Офиса эффективного регулирования Алексей Гончарук.

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"В этом году у нас запланировано более 100 тысяч проверок. И статистка в последние годы чрезвычайно искажена, так как значительная часть органов была под мораторием. Но я убежден, что более 90% проверок заканчиваются фиксацией хоть каких-то нарушений. И это проблема, потому что это засоряет систему. Это не говорит о том, что кто-то плохой или есть злой умысел. Просто систему нужно калибровать. Система управления рисками – это сложный механизм, где нужно уметь фокусироваться на главном. Сейчас правильно делает ГСЧС. Они определили крупные торговые центры, там где есть наибольшая опасность, и начинают проверки с них", – отметил он.

Кроме того, Гончарук отметил необходимость сотрудничества бизнеса и государства для достижения большей эффективности в сфере безопасности.

В нормальной стране чем больше плановых проверок, тем меньше внеплановых. То есть логика такая: чем больше государство проводит работы совместно с бизнесом по плану, тем меньше бизнес ошибается и, как следствие, меньше жалуется. Так работает нормальная система,

– отметил эксперт.