Видео со словами украинской бабушки опубликовали на странице украинской группы. Там отметили, что ее встретили в селе Краснополька Винницкой области, пишет 24 Канал.

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Что сказала бабушка о победе Украины

Сынок, мне 91 год. Я видела все, но я принципиально хочу дожить до победы над империей,

– рассказала бабушка.

Также она сказала, что ждала украинскую группу Kozak System.

"Не могла дождаться той минуточки, чтобы вас увидеть. Дети мои, цветы мои, кровинка моя. Мне 91 год, и все равно вас встретила. Хоть и горе, но радость на сердце. Но Бог пошлет, чтобы мы радовались. Чтобы мы на нашей земле были счастливы", – сказала женщина.

Украинская бабушка сказала, что хочет увидеть победу Украины: смотрите видео

Украинский военный поздравил отца с днем рождения под обстрелом

Украинский военный с ником NikolasNAVY опубликовал видео, на котором защитник Украины поздравляет отца с днем рождения под обстрелом.

Папа, поздравляю тебя с днем рождения! А, бл**ь, ого, на этот раз он хорошо ударил. Всего тебе лучшего, море счастья, море позитива. Ох, как пылью запахло!

– говорит боец в видео.

Военный пожелал отцу и всем родным ангела-хранителя.

Военный поздравил отца с днем рождения под обстрелом: смотрите видео