Видео со словами украинской бабушки опубликовали на странице украинской группы. Там отметили, что ее встретили в селе Краснополька Винницкой области, пишет 24 Канал.
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Что сказала бабушка о победе Украины
Сынок, мне 91 год. Я видела все, но я принципиально хочу дожить до победы над империей,
– рассказала бабушка.
Также она сказала, что ждала украинскую группу Kozak System.
"Не могла дождаться той минуточки, чтобы вас увидеть. Дети мои, цветы мои, кровинка моя. Мне 91 год, и все равно вас встретила. Хоть и горе, но радость на сердце. Но Бог пошлет, чтобы мы радовались. Чтобы мы на нашей земле были счастливы", – сказала женщина.
Украинская бабушка сказала, что хочет увидеть победу Украины: смотрите видео
Украинский военный поздравил отца с днем рождения под обстрелом
Украинский военный с ником NikolasNAVY опубликовал видео, на котором защитник Украины поздравляет отца с днем рождения под обстрелом.
Папа, поздравляю тебя с днем рождения! А, бл**ь, ого, на этот раз он хорошо ударил. Всего тебе лучшего, море счастья, море позитива. Ох, как пылью запахло!
– говорит боец в видео.
Военный пожелал отцу и всем родным ангела-хранителя.
Военный поздравил отца с днем рождения под обстрелом: смотрите видео