Відео зі словами української бабусі опублікували на сторінці українського гурту. Там зазначили, що зустріли її у селі Краснопілка Вінницької області, пише 24 Канал.

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Що сказала бабуся про перемогу України

Синку, мені 91 рік. Я бачила все, але я принципово хочу дожити до перемоги над імперією,

– розповіла бабуся.

Також вона сказала, що чекала на український гурт Kozak System.

"Не могла дочекатися тієї хвилиночки, щоб вас побачити. Діти мої, квіти мої, кровинка моя. Мені 91 рік, і все одно вас зустріла. Хоч і горе, але радість на серці. Але Бог пошле, щоб ми раділи. Щоб ми на нашій землі були щасливі", – зауважила жінка.

Українська бабуся сказала, що хоче побачити перемогу України: дивіться відео

Український військовий привітав батька з днем народження під обстрілом

Український військовий з ніком NikolasNAVY опублікував відео, на якому захисник України вітає батька з днем народження під обстрілом.

Тату, вітаю тебе з днем народження! А, бл**ь, ого, оцей раз він добре лупонув. Всього тобі найкращого, море щастя, море позитиву. Ох, як порохом запахло!

– каже боєць у відео.

Військовий побажав батькові та всім рідним ангела-охоронця.

Військовий привітав батька з днем народження під обстрілом: дивіться відео