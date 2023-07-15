Опублікував відео боєць із ніком NikolasNAVY у тік-ток, інформує 24 Канал. Наші захисники вперто доводять, що залишатись у гарному гуморі і зберігати оптимізм – це їх суперсила.

Дивіться також Назбирали "врожай": у ЗСУ розповіли про нові досягнення в боях на Сході

Навіть у таких екстремальних, смертельно небезпечних умовах захисник знайшов можливість привітати рідну людину.

Тату, вітаю тебе з днем народження! А, бл**ь, ого, оцей раз він добре лупонув. Всього тобі найкращого, море щастя, море позитиву. Ох, як порохом запахло!,

– каже боєць у відео.

Насамкінець захисник ще побажав батькові та всім рідним ангела-охоронця. Схоже, що у бійця таки є його ангел-охоронець.

Реакція мережі

Українці пишуть сотні коментарів під відео. Воно набрало вже понад 1,2 мільйона переглядів, більш ніж 130 тисяч лайків та понад 500 коментарів. Користувачі долучилися до привітань батька військового. Дехто зауважив, що найкращим подарунком для нього буде, якщо син повернеться додому живим та здоровим.

Були й такі, які іронізували, що це відео "присвячується тим хлопцям, які кажуть, що не мали, як подзвонити".