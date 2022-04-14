Опрос провела Исследовательская панель "Власна думка" при поддержке Института социологии Национальной академии наук Украины, сообщает 24 канал. Исследования продолжались 9 – 11 апреля.
Заметьте Рада признала действия России и ее армии в Украине геноцидом украинского народа
Верят ли украинцы в победу Украины
- Полностью верят – 79% опрашиваемых;
- скорее верят – более 14% опрашиваемых;
- скорее не верят и вообще не верят – только 2% опрашиваемых;
- затруднились ответить – 4,3% опрашиваемым.
Сколько времени нужно Украине для победы
- 15,8% респондентов говорят о нескольких неделях;
- 34,4% респондентов – о нескольких месяцах;
- 17,8% респондентов полагают, что война будет длиться полгода или год;
- 5,7% респондентов – более года.
Важно – Новые колоссальные потери врага по состоянию на 14 апреля: смотрите видео