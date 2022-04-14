Опитування провела Дослідницька панель "Власна думка" за підтримки Інституту соціології Національної академії наук України, повідомляє 24 канал. Дослідження тривали 9 – 11 квітня.
Зауважте Рада визнала дії Росії та її армії в Україні геноцидом українського народу
Чи вірять українці у перемогу України
- Повністю вірять – 79% опитуваних;
- скоріше вірять – понад 14% опитуваних;
- скоріше не вірять та взагалі не вірять – лише 2% опитуваних;
- важко відповісти – 4,3% опитуваним.
Скільки часу Україна потребує задля перемоги
- 15,8% респондентів говорять про декілька тижнів;
- 34,4 % респондентів – про декілька місяців;
- 17,8% респондентів гадають, що війна триватиме пів року або рік;
- 5,7% респондентів – що понад рік.
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