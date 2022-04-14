Опитування провела Дослідницька панель "Власна думка" за підтримки Інституту соціології Національної академії наук України, повідомляє 24 канал. Дослідження тривали 9 – 11 квітня.

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Чи вірять українці у перемогу України

  • Повністю вірять – 79% опитуваних;
  • скоріше вірять – понад 14% опитуваних;
  • скоріше не вірять та взагалі не вірять – лише 2% опитуваних;
  • важко відповісти – 4,3% опитуваним.

Скільки часу Україна потребує задля перемоги

  • 15,8% респондентів говорять про декілька тижнів;
  • 34,4 % респондентів – про декілька місяців;
  • 17,8% респондентів гадають, що війна триватиме пів року або рік;
  • 5,7% респондентів – що понад рік.

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