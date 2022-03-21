При пенсии в 4 тысяч гривен бабушка Мария отдала 3 тысяч гривен.

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Для Марии Никиты это уже вторая война, которую она переживает. Во время Второй мировой войны она еще была ребенком – 12 лет.

Женщина вспоминает, что во время войны немцы безжалостно грабили их. Теперь она сравнивает нацистов с российскими оккупантами, а Гитлера – с Путиным.

Фашист, я бы его сама на куски рвала, подлец, что он такое делает,

– говорит Мария.

Мария Никитична желает украинским защитникам победы, а мирному населению – сохранять спокойствие и помогать друг другу.

Напомним, что перевести деньги на специальный счет Нацбанка для помощи армии можно по ссылке.

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