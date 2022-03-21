При пенсії у 4 тисячі гривень бабуся Марія віддала 3 тисячі гривень.

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Для Марії Микитівни це вже друга війна, яку вона переживає. Під час Другої світової війни їй вона ще була дитиною – 12 років.

Жінка пригадує, що під час війни німці безжально грабували їх. Тепер вона порівнює нацистів з російськими окупантами, а Гітлера — з Путіним.

Фашист, я б його сама на куски драла, падлюку, що він оце таке робить,

– каже Марія.

Марія Микитівна бажає українським захисникам перемоги, а мирному населенню – зберігати спокій і допомагати один одному.

Нагадаємо, що переказати гроші на спеціальний рахунок Нацбанку для допомоги армії можна за посиланням.

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