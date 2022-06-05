Госпожа Зоя вспоминает, что в детстве ей приходилось скрываться от немецких нацистов, а теперь она бежала от российских войск в Германию.

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Больше всего Зоя скучает по дому

Женщину эвакуировали из Киева, сейчас она со своим 70-летним сыном Евгением живет в Гейдельберге. Зоя признается: рада, что в безопасности, но очень скучает по дому. Говорит, что в Гейдельберге очень красиво: милые люди и красивые старые дома. Однако ничего не может заменить родную страну.



94-летняя Зоя Бурда / Фото Bild

Ложки из Второй мировой

Дети и внуки женщины находятся вне зоны боевых действий, но женщина поддерживает связь с друзьями и соседями в Киеве. Отмечает, что много говорит по телефону. Должна знать, целы ли окна в ее квартире.

Мое самое заветное желание – снова увидеть свою родину,

– говорит женщина.

С собой Зоя привезла ложки, с которыми она пряталась в детстве во время войны.



Ложки, с которыми Зоя пряталась во время Второй мировой / Фото Bild

В Мариуполе погибла 91-летняя Ванда Объедкова

В одном из подвалов Мариуполя в апреле умерла 91-летняя Ванда Объедкова, тоже пережившая Холокост. В последние недели жизни с ней была ее дочь Лариса. Она вспоминает, что мать не могла понять, почему это происходит.

Во время оккупации Мариуполя в 1941 году, когда эсэсовцы пришли в семью и забрали мать Ванды, Марию, девочке удалось избежать ареста, укрывшись в подвале. Однако спастись от российского нашествия женщина уже не смогла.

Похоронили Ванду под непрерывными обстрелами в общественном парке менее чем в километре от Азовского моря.

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