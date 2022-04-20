В последние недели своей жизни женщина даже не могла встать. 4 апреля ее жизнь оборвалась в результате страшной войны 21-го века, охватившей ее родной город.

Важно Решающая битва за Украину уже началась, – пресс-секретарь Минобороны.

Дочь Объедковой Лариса рассказала журналистам о том, что происходило в Мариуполе, когда они были там. Она беспомощно наблюдала, как жизнь ее матери проходит, оставаясь рядом с ней до последнего момента.

После смерти матери Лариса и ее муж, рискуя жизнью, похоронили Объедкову среди непрерывных обстрелов в общественном парке менее километра от Азовского моря. В данное время, Лариса с семьей находится в безопасном месте.

Что известно о Ванде Объедковой

Она родилась в Мариуполе 8 декабря 1930 года. Ей было 10 лет в октябре 1941, когда нацисты вошли в Мариуполь и начали собирать евреев города. Когда эсэсовцы пришли в семью и забрали мать Ванды, Марию, девочке удалось избежать ареста, спрятавшись в подвале. По словам дочери Ванды, ее спасло то, что тогда еще ребенок не мог кричать.

Мариуполь превратился в кладбище

Директор Мариупольского Хабад-Любавич раввин Мендель Коэн сказал, что весь город превратился в кладбище. Объедкова и ее семья долгое время являлись активными членами еврейской общины Мариуполя.

Ванда Семеновна пережила невероятные ужасы. Она была доброй, радостной женщиной, особым человеком, который навсегда останется в наших сердцах,

– рассказал Мендель Коэн.

Обратите внимание! В среду, 20 апреля, предварительно удалось согласовать гуманитарный коридор из Мариуполя. Город уже почти 2 месяца находится в осаде российских оккупантов и под их постоянными обстрелами.

Можно ли сейчас деблокировать Мариуполь военным путем: смотрите видео