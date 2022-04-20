Останні тижні свого життя жінка навіть не могла встати. 4 квітня її життя обірвалося внаслідок страшної війни 21-го століття, яка охопила її рідне місто.

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Донька Об'єдкової Лариса розповіла журналістам про те, що відбувалося у Маріуполі, коли вони були там. Вона безпорадно спостерігала, як життя її матері згасає, залишаючись поруч з нею до останнього моменту.

Після смерті матері Лариса та її чоловік, ризикуючи життям, поховали Об'єдкову серед безперервних обстрілів у громадському парку менш ніж за кілометр від Азовського моря. Наразі Лариса із сім'єю перебуває у безпечному місці.

Що відомо про Ванду Об'єдкову

Вона народилася в Маріуполі 8 грудня 1930 року. Їй було 10 років у жовтні 1941 року, коли нацисти захопили Маріуполь і почали збирати євреїв міста. Коли есесівці прийшли до родини й забрали матір Ванди, Марію, дівчинці вдалося уникнути арешту, сховавшись у підвалі. За словами доньки Ванди, її врятувало те, що тоді ще дитина не могла кричати.

Маріуполь перетворився на кладовище

Директор Маріупольського Хабад-Любавич рабин Мендель Коен сказав, що все місто перетворилося на кладовище. Об'єдкова та її сім'я довгий час були активними членами єврейської громади Маріуполя

Ванда Семенівна пережила неймовірні жахи. Вона була доброю, радісною жінкою, особливою людиною, яка назавжди залишиться в наших серцях,

– розповів Мендель Коен.

Зверніть увагу! У середу, 20 квітня, попередньо вдалося погодити гуманітарний коридор із Маріуполя. Місто вже майже 2 місяці перебуває в облозі російських окупантів та під їхніми постійними обстрілами.

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