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      9-летний ребенок погиб на свалке в Николаеве

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      На Николаевской свалке погиб девятилетний ребенок. По словам свидетелей, мальчик вместе с матерью сортировал мусор.

      На полигоне твердых бытовых отходов они находиться вообще не имели права. Но семья погибшего, как и многие другие, живет в ромском лагере прямо под забором свалки. И зарабатывает тем, что собирает вторичное сырье.

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      По словам работников полигона, они стараются не пускать туда посторонних, даже забор построили. Впрочем, в тот же день, как забор установили, жители цыганского лагеря сделали в нем отверстия и продолжили собирать вторсырье.

      Местные рассказали, что в самом ромском лагере работают на полигоне по договоренности и с администрацией объекта. Когда произошла трагедия, родные самостоятельно откопали ребенка и повезли в больницу. Впрочем, врачи объяснили, что девятилетнего мальчика привезли без признаков жизни.

      Правоохранители открыли уголовное производство по факту гибели ребенка. Впрочем, с самим лагерем они ничего сделать не могут, так как законодательство не позволяет.

      В полномочия полиции не входит выселение этих лиц. Эти лица, они являются гражданами Украины,
      – сказал начальник районного отделения полиции Кирилл Барашовский.

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      Теги: Новости Украины Жертвы Новости Николаева Дети и несовершеннолетние Криминальные новости
      Источник: 24 канал
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