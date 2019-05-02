9-летний ребенок погиб на свалке в Николаеве

На Николаевской свалке погиб девятилетний ребенок. По словам свидетелей, мальчик вместе с матерью сортировал мусор.

На полигоне твердых бытовых отходов они находиться вообще не имели права. Но семья погибшего, как и многие другие, живет в ромском лагере прямо под забором свалки. И зарабатывает тем, что собирает вторичное сырье.

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По словам работников полигона, они стараются не пускать туда посторонних, даже забор построили. Впрочем, в тот же день, как забор установили, жители цыганского лагеря сделали в нем отверстия и продолжили собирать вторсырье.

Местные рассказали, что в самом ромском лагере работают на полигоне по договоренности и с администрацией объекта. Когда произошла трагедия, родные самостоятельно откопали ребенка и повезли в больницу. Впрочем, врачи объяснили, что девятилетнего мальчика привезли без признаков жизни.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту гибели ребенка. Впрочем, с самим лагерем они ничего сделать не могут, так как законодательство не позволяет.

В полномочия полиции не входит выселение этих лиц. Эти лица, они являются гражданами Украины,

– сказал начальник районного отделения полиции Кирилл Барашовский.