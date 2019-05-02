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      Неизвестные подожгли дом журналистки из Волыни

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      Неизвестные подожгли дом журналистки из Волыни
      Неизвестные подожгли дом журналистки из Волыни / Фото из открытых источников

      В городе Нововолынске, что в Волынской области, неизвестные подожгли дом журналистки интернет-издания "Радар" Натальи Камишниковой.

      Как сообщила журналистка изданию "Радар", она уверена, что это месть за один из ее материалов.

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      "После часа ночи двое парней ворвались в мой двор, разбили ломом окно и пытались вбросить в помещение пластиковую емкость с токсичным легковоспламеняющимся веществом. А тогда поставили ее гореть под моей дверью", – сказала она.

      По ее словам, это все происходило у нее на глазах. Также мужчины оставили на память две канистры с зеленоватой жидкостью.

      Передали таким демонстративным способом привет за какую-то из моих публикаций,
      – сообщила журналистка.

      Она добавила, что в январе 2019 года к ней поступила анонимная угроза относительно физической расправы, но полиция не возбудила дело.

      "Написала жалобу в областное управление. Опять отписка. Правда, добавили: материалы рассмотрит департамент киберполиции. На этом все", – вспомнила пострадавшая.

      Женщина самостоятельно потушила пожар до приезда спасателей. Полиция возбудила дело за умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Криминальные новости Волынь Пожар
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