Неизвестные подожгли дом журналистки из Волыни

В городе Нововолынске, что в Волынской области, неизвестные подожгли дом журналистки интернет-издания "Радар" Натальи Камишниковой.

Как сообщила журналистка изданию "Радар", она уверена, что это месть за один из ее материалов.

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"После часа ночи двое парней ворвались в мой двор, разбили ломом окно и пытались вбросить в помещение пластиковую емкость с токсичным легковоспламеняющимся веществом. А тогда поставили ее гореть под моей дверью", – сказала она.

По ее словам, это все происходило у нее на глазах. Также мужчины оставили на память две канистры с зеленоватой жидкостью.

Передали таким демонстративным способом привет за какую-то из моих публикаций,

– сообщила журналистка.

Она добавила, что в январе 2019 года к ней поступила анонимная угроза относительно физической расправы, но полиция не возбудила дело.

"Написала жалобу в областное управление. Опять отписка. Правда, добавили: материалы рассмотрит департамент киберполиции. На этом все", – вспомнила пострадавшая.

Женщина самостоятельно потушила пожар до приезда спасателей. Полиция возбудила дело за умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога.