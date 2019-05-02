Возле Каменец-Подольского загорелся поезд с пассажирами

В ночь на 2 мая вблизи Каменец-Подольского в поезде Черновцы – Киев произошел пожар. Машинист сразу отцепил 16 вагонов с пассажирами, поэтому пострадавших нет.

Загорелся моторный отсек локомотива на площади 15 квадратных метров, передает пресс-служба ГСЧС в Хмельницкой области. Читайте также: На Ровенской АЭС произошел пожар: отключен блок №3 (дополнено) О пожаре сообщил машинист поезда, и отцепил вагоны с пассажирами.

В поезде Черновцы – Киев произошел пожар Спасателям удалось быстро ликвидировать возгорание. Точная причина пожара устанавливается. Пассажиры, которые ехали этим поездом в Киев, рассказали, что ночью вагоны перецепляли к другому локомотиву. Из-за задержки в Киев поезд прибыл с опозданием.