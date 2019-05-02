Возле Каменец-Подольского загорелся поезд с пассажирами
В ночь на 2 мая вблизи Каменец-Подольского в поезде Черновцы – Киев произошел пожар. Машинист сразу отцепил 16 вагонов с пассажирами, поэтому пострадавших нет.
Загорелся моторный отсек локомотива на площади 15 квадратных метров, передает пресс-служба ГСЧС в Хмельницкой области.
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О пожаре сообщил машинист поезда, и отцепил вагоны с пассажирами.
В поезде Черновцы – Киев произошел пожар
Спасателям удалось быстро ликвидировать возгорание. Точная причина пожара устанавливается.
Пассажиры, которые ехали этим поездом в Киев, рассказали, что ночью вагоны перецепляли к другому локомотиву. Из-за задержки в Киев поезд прибыл с опозданием.
Источник: 24 канал
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