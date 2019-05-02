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      Біля Кам'янця-Подільського загорівся потяг з пасажирами

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      Біля Кам'янця-Подільського загорівся потяг з пасажирами
      Біля Кам'янця-Подільського загорівся потяг з пасажирами / ДСНС

      У ніч на 2 травня поблизу Кам’янця-Подільського у потязі сполученням Чернівці – Київ сталася пожежа. Машиніст одразу відчепив 16 вагонів з пасажирами, тому постраждалих немає.

      Загорівся моторний відсік локомотиву на площі 15 квадратних метрів, передає прес-служба ДСНС у Хмельницькій області.

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      Про пожежу повідомив машиніст потягу, який і відчепив вагони з пасажирами. 

      У потязі Чернівці – Київ сталася пожежа
      У потязі Чернівці – Київ сталася пожежа

      Рятувальникам вдалося швидко ліквідувати загоряння. Точна причина пожежі встановлюється.

      Пасажири, які їхали цим потягом до Києва, розповіли, що вночі вагони перечіпляли до іншого локомотива. Через затримку до Києва потяг прибув із запізненням.

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      Теги: Новини України Пожежа Новини Хмельницького Залізниця
      Джерело: 24 канал
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