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      На Рівнеській АЕС сталася пожежа: відключено блок №3

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      На Рівненський АЕС загорівся трансформатор: пожежу вже ліквідовано
      На Рівненський АЕС загорівся трансформатор: пожежу вже ліквідовано / Соцмережі

      Через пошкодження трансформатора на території Рівненської атомної електростанції спалахнула пожежа. Інцидент трапився увечері 29 квітня.

      За інформацією управління ДСНС у Рівненській області, трансформатор загорівся на відкритій території розподільчого пристрою близько 21:00. Вже о 22:00 пожежу було ліквідовано

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      Наразі радіаційний фон перебуває у межах норми. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав і не загинув. Участь у ліквідації займання брали 36 осіб і 10 одиниць техніки.

      Як розповів начальник управління інформації та зв’язків з громадськістю Рівненської АЕС Петро Кратік, через пошкодження та подальше загорання трансформатора відключили блок №3. Відтак, наразі на РАЕС працюють лише 1-й і 4-й енергоблоки.

      За міжнародною шкалою подій на атомних об'єктах ця подія має індекс 0. Радіаційний та екологічний стан не змінювався,
      – зауважив представник станції.

      Тим часом, у мережі почали публікувати фото та відео пожежі на Рівненській АЕС. 

      Крім того, активіст Дмитро Бенько оприлюднив, якими є показники на станції станом на 22:25 29 квітня. 

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      "Зі слів очевидців, зараз все гаразд. Загрози немає. Але думаю вікна в місті Вараш (неподалік нього розташовується Рівненська АЕС – 24 канала) та навколишніх селах варто було б закрити, щоб там не було", – підкреслив він. 

       

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      Теги: Рівне Електроенергія Енергетика Пожежа Надзвичайні ситуації ДСНС Новини України
      Джерело: 24 канал
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