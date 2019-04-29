На Рівнеській АЕС сталася пожежа: відключено блок №3
Через пошкодження трансформатора на території Рівненської атомної електростанції спалахнула пожежа. Інцидент трапився увечері 29 квітня.
За інформацією управління ДСНС у Рівненській області, трансформатор загорівся на відкритій території розподільчого пристрою близько 21:00. Вже о 22:00 пожежу було ліквідовано
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Наразі радіаційний фон перебуває у межах норми. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав і не загинув. Участь у ліквідації займання брали 36 осіб і 10 одиниць техніки.
Як розповів начальник управління інформації та зв’язків з громадськістю Рівненської АЕС Петро Кратік, через пошкодження та подальше загорання трансформатора відключили блок №3. Відтак, наразі на РАЕС працюють лише 1-й і 4-й енергоблоки.
За міжнародною шкалою подій на атомних об'єктах ця подія має індекс 0. Радіаційний та екологічний стан не змінювався,
– зауважив представник станції.
Тим часом, у мережі почали публікувати фото та відео пожежі на Рівненській АЕС.
Крім того, активіст Дмитро Бенько оприлюднив, якими є показники на станції станом на 22:25 29 квітня.
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"Зі слів очевидців, зараз все гаразд. Загрози немає. Але думаю вікна в місті Вараш (неподалік нього розташовується Рівненська АЕС – 24 канала) та навколишніх селах варто було б закрити, щоб там не було", – підкреслив він.
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