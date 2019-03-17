Величезна пожежа сталася на території "Азовсталі" у Маріуполі: фото, відео

У Маріуполі в районі металургічного комбінату "Азовсталь" сталася пожежа. Очевидці повідомляють про величезний стовп вогню та диму.

У мережі вже з’явилися фото з місця інциденту. Відповідно до коментарів, "щось горить між мартенівським цехом і доменнним".

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Що таке мартен? Це полуменева металургійна піч для переробки чавуну та металобрухту на сталь необхідного складу та якості. Уперше її збудував французький інженер і металург П'єр Мартен у 1864 році.



Що таке домна? Це металургійна піч шахтного типу (вертикально розташовується), що призначена для виплавки чавуну (переробного чи ливарного) або феросплавів з залізорудної сировини (руди, агломерату, окатків). Побічними продуктами доменного процесу є шлак, доменний газ і колошниковий пил. Паливом доменної печі є кам'яновугільний кокс. В ролі часткових замінників коксу можуть використовувати природний газ, коксовий газ, мазут, пиловугільне паливо та деякі інші вуглеводні.

За інформацією місцевого видання 0629, вогонь супроводжується гуркотом і періодичними спалахами.

У соцмережах, зі свого боку, пишуть , що полум'я видно з різних районів міста.

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