21:09
17 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Спецназ Святого Гундяева. Пьяному ничего не нужно
      Вєсті Кремля
      20:29, 16 марта
      Вести. UA. Жир: Как Ахметов зарабатывает миллиарды. Компромат от Розенблата
      Вєсті.UA
      18:57, 16 марта
      Битва за имущество: во что превратился известный санаторий "Лермонтовский" в Одессе
      ЦРУ
      09:00, 15 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Творческая самодеятельность
      Згадати все
      00:45, 16 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

      Крупный пожар произошел на территории "Азовстали" в Мариуполе: фото, видео

      1116 Читати новину українською
      Крупный пожар произошел на территории "Азовстали" в Мариуполе: фото, видео

      В Мариуполе в районе металлургического комбината "Азовсталь" произошел пожар. Очевидцы сообщают об огромном столбе огня и дыма.

      В сети уже появились фото с места инцидента. Согласно комментариям, "что-то горит между мартеновским цехом и доменным".

      По информации местного издания 0629, огонь сопровождается грохотом и периодическими вспышками.

      В соцсетях же пишут , что пламя видно из разных районов города.

       

      blog_ava
      Россия заплатила довольно высокую цену, – Навальный об аннексии Крыма
      сегодня
      751
      Теги: Новости Мариуполя Новости Украины
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Аудит в "Укроборонпромі": чому Порошенко обвів всіх навколо пальця
      сегодня , 20:00 Аудит в "Укроборонпромі": чому Порошенко обвів всіх навколо пальця
      Віталій Шабунін 296
      Самые смешные мемы недели: хакер Бигус и "азаровка" от главы полиции Одесской области
      сегодня , 20:00 Самые смешные мемы недели: хакер Бигус и "азаровка" от главы полиции Одесской области
      86
      Непризнание Православной церкви Украины в мире и перевооружение российской армии – топ-5 видео
      сегодня , 19:30 Непризнание Православной церкви Украины в мире и перевооружение российской армии – топ-5 видео
      407
      Истории из Луганска: как пожилые люди в "ЛНР" становятся лишними
      сегодня , 19:00 Истории из Луганска: как пожилые люди в "ЛНР" становятся лишними
      Ольга Черненко 451
      Крим: "валіза без ручки" тоне в "рідній гавані"
      сегодня , 17:01 Крим: "валіза без ручки" тоне в "рідній гавані"
      Борис Немировський 2406
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Уже не побратимы: Мариуполь разорвал отношения с российскими городами
       1 июля 2017 , 07:41
      Полузащитник сборной Украины стал лучшим игроком тура в европейском чемпионате
       1 августа 2018 , 17:07
      Легенда МЮ атаковал фаната в стиле кунг-фу и получил длительную дисквалификацию (ВИДЕО)
       25 января , 11:31
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук