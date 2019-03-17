Крупный пожар произошел на территории "Азовстали" в Мариуполе: фото, видео
В Мариуполе в районе металлургического комбината "Азовсталь" произошел пожар. Очевидцы сообщают об огромном столбе огня и дыма.
В сети уже появились фото с места инцидента. Согласно комментариям, "что-то горит между мартеновским цехом и доменным".
По информации местного издания 0629, огонь сопровождается грохотом и периодическими вспышками.
В соцсетях же пишут , что пламя видно из разных районов города.
Источник: 24 Канал
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