Крупный пожар произошел на территории "Азовстали" в Мариуполе: фото, видео

В Мариуполе в районе металлургического комбината "Азовсталь" произошел пожар. Очевидцы сообщают об огромном столбе огня и дыма.

В сети уже появились фото с места инцидента. Согласно комментариям, "что-то горит между мартеновским цехом и доменным".

По информации местного издания 0629, огонь сопровождается грохотом и периодическими вспышками.

В соцсетях же пишут , что пламя видно из разных районов города.